U vojnoj bazi, na bezbednoj udaljenosti od fronta, jednog oktobarskog jutra krajem prošle godine, okupila se neobična grupa - desetine Latinoamerikanaca spremnih da se pridruže ukrajinskoj vojsci.

Među njima su bili Brazilci, Čileanci, Urugvajci, Argentinci, Španci i najbrojniji Kolumbijci. Zvanični brifing za nove regrute održan je na španskom jeziku, što svedoči o novom pristupu ukrajinskih oružanih snaga, piše Kijev post.

Ovaj sistematski pristup je rezultat masovnog priliva hispanskih boraca, uglavnom iz Kolumbije, tokom protekle dve godine. Cilj je da se integrišu u ukrajinske oružane snage, obučavaju kao redovni vojnici i štite od eksploatacije, umesto da se žurno šalju na bojište kao plaćenici. Kako objašnjava Luis Ortiz, ključna figura u procesu, odgovarajuća dokumentacija je ključna za bezbednost novih regruta.

Ortiz je Kolumbijac sa najvišim činom u oružanim snagama Ukrajine, gde je od leta 2023. Nakon što je zadobio lakšu povredu noge u borbi, preuzeo je regrutovanje latinoameričkih boraca.

U svojoj rodnoj Kolumbiji, Ortiz je bio podoficir u marincima, a pridružio se vojsci sa 16 godina. U Ukrajinu je stigao sa bratom i počeo da se bori u Hersonu 2023. godine. Sudbina je htela da se njihove jedinice sretnu na bojnom polju, i proveli su dva dana boreći se jedan pored drugog u istom rovu.

Nekoliko meseci kasnije, Ortiz je bio jedan od deset kolumbijskih vojnika prebačenih u 79. brigadu, koja je poslata u ozloglašenu bitku kod Avdijevke. Samo trojica su preživela. U jednom trenutku, bili su tri dana opkoljeni u lokalnoj ukrajinskoj pošti. U eksploziji koja je usledila, šrapneli su zgnječili Ortizovo koleno.

Impresioniran njegovom hrabrošću, komandant mu je ponudio administrativnu ulogu u logistici nakon oporavka, gde sada pomaže u smeštaju rastućeg broja latinoameričkih boraca - oko 1.200 njih samo u prva četiri meseca. Ortiz je izgradio takvu reputaciju da ga novi regruti traže čim stignu u zemlju, a njegovo ime je poznato čak i na poljskoj granici.

"Odjednom su drugi vojnici počeli da mi donose hranu u krevet. Dobio sam i pola flaše votke“, smeje se kolumbijski dobrovoljac Ortiz: „Ukrajinski vojnik mi je pozajmio svoju jaknu kada je bilo ledeno hladno.“

Njegovi današnji postupci su ključni jer podsećaju Ukrajince da su Kolumbijci korisni drugovi. „Došli smo da podržimo Ukrajinu u borbi, a ne da ukrademo nečiji posao u fabrici!“, kaže Ortiz. Malo po malo, kaže on, Kolumbijci ostavljaju dobar utisak: „Imam prijatelja Ukrajinca, Artura, koji me mnogo poštuje. On drugima priča o kolumbijskoj kafi, nikada ne pominjući Pabla Eskobara. Čak uči i španski!“

Vreme provedeno u Ukrajini mu je takođe dalo dublji uvid u mentalitet domaćina: „Sada razumem da kada vam ukrajinski vojnik pokaže fotografiju svoje porodice, to je znak da ste stekli prijatelja za ceo život.“

Među regrutima su veterani poput Vajldera, bivšeg kolumbijskog generala koji je u Ukrajini više od dve godine. Za njega, poznatog svojim drugovima kao „Stari Vuk“, Ukrajina je bila finansijska prilika, ali i šansa da se ponovo oseća korisnim.

Ipak, priznaje da nije lako. „Steknete nove prijatelje, a onda ih gledate kako nestaju u borbama“, rekao je Vajlder. „Teško nam je. Pritiskaju nas i postaje zaista hladno, a sada ima više dronova nego ikad pre.“

S druge strane, Espanja, mladi regrut koji je u Ukrajini tek nedelju dana: „Zaista je korisno imati toliko iskusnih Kolumbijaca koji nas savetuju. Bilo je tako lepo biti dočekan na kolumbijskom španskom!“ Espanja je svestan dezinformacija koje kruže internetom. „Čuo sam užasne priče na TikToku. Zato je zaista važno da se ovo uradi kako treba“, dodao je, naglašavajući važnost zvaničnih procedura.

Možda je najopušteniji od svih bio Edvin, čiji je vojni ugovor istekao nakon 14 meseci na frontu sa Međunarodnom legijom. Pre Ukrajine, radio je kao telohranitelj u Dubaiju za visoku platu.

„Došao sam da pomognem, a ne da zaradim novac“, kaže Edvin. „Za mnoge moje zemljake, radi se o novcu jer naši vojnici često dolaze iz skromnih sredina. Kolumbijska vlada ne plaća dobro našu vojsku.“