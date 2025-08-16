Predsednici SAD i Rusije Donald Tramp i Vladimir Putin održali su sastanak na Aljasci, a ovaj samit u 2025. bio je njihov prvi susret licem u lice posle šest godina.

Sastanak je trajao oko tri sata, nakon čega je usledila konferencija za medije od 12 minuta na kojoj novinari nisu mogli da postavljaju pitanja američkom i ruskom predsedniku.