3:52

Trampov savet Zelenskom: Dogovori se sa Rusijom, oni su velika sila

Tramp je tokom intervju Foks njuz odgovorio na pitanje voditelja Šona Henitija kakav savet ima za Zelenskog.

Donald Tramp i Volodimir Zelenski, predsednici SAD i Ukrajine, na samitu NATO u Hagu Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

- Dogovori se, moraš da se dogovoriš. Rusija je veoma velika sila, a oni (Ukrajina) nisu - rekao je Tramp.

Tramp i Zelenski u Rimu Foto: AP/Ukrainian Presidential Press Office, EPA/GIUSEPPE LAMI

Scene iz Bele kuće Foto: RS/MPI / Capital pictures / Profimedia, EPA Jim Lo Scalzo Pool

3:27

Tramp: Jedna ili dve prilično značajne stvari sprečile sporazum, sada je sve na Zelenskom i Evropi

Tramp je nakon samita sa Putinom dao intervju za Foks njuz.

Intervju je snimljen je neposredno pre nego što je američki predsednik poleteo sa Aljaske za Vašington.

Tramp je kazao da je imao "veoma dobar sastanak" sa Putinom i da je uvek imao sjajan odnos sa njim.

- Videćemo šta će se dalje desiti. Želim da vidim da ljudi prestanu da umiru - rekao je Tramp.

On je odbio da navede sporne tačke koje su sprečile postizanje dogovora u vezi sa ratom u Ukrajini.

- Mislim da on (Putin) želi da se to završi - kazao je Tramp o Putinu.

Tramp nije želeo da detaljno objasni "jednu ili dve prilično značajne stvari" oko kojih nisu mogli da se slože.

Tramp takođe pohvalio Putina što se složio sa njim da, u slučaju da je bio predsednik SAD u vreme kada je Rusija napala Ukrajinu, rata "nikada ne bi bilo".

- Ovaj rat nikada nije trebalo da se dogodi. Znate, mnogo ratova nikada nije trebalo da se dogodi. Glupe stvari se dešavaju i pogrešni ljudi razgovaraju - rekao je Tramp.

On i dalje krivi bivšeg predsednika Džoa Bajdena što nije sprečio invaziju Rusije.

Šon Heniti, voditelj Foks njuza, zamolio je Trampa da oceni sastanak sa Putinom na šta je ovaj odgovorio da je zaslužio ocenu "10 od 10".

- Odlično smo se slagali - naveo je Tramp.

On je dodao da je sada na ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom da postigne dogovor, uz uključivanje Evrope.

Tramp je kazao da će Rusija i Ukrajina biti te koje će sledeće organizovati razgovore kojima će prisustvovati i Putin i Zelenski.

3:26

Susret Trampa i Putina u slikama

Donald Tramp Vladimir Putin Aljaska sastanak Foto: Printskrin Youtube, Julia Demaree Nikhinson/AP

Sastanak Trampa i Putina na Aljasci Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP

Konferencija za medije Trampa i Putina Foto: Drew ANGERER / AFP / Profimedia, Wu Xiaoling / Xinhua News / Profimedia

3:24

Kako je Tramp dočekao Putina

Prvi susret Trampa i Putina na Aljasci Foto: Printskrin Youtube

3:18

Putin "iskreno zainteresovan" za okončanje sukoba

Putin je pred predstavnicima medija kazao da je "iskreno zainteresovan" za okončanje sukoba u Ukrajini, bez navođenja detalja.

Konferencija za medije Trampa i Putina Foto: Printskrin Youtube

3:00

Tramp: Veliki napredak, ali nema dogovora

Tramp je na konferenciji za medije nakon sastanka sa Putinom kazao da su njih dvojica ostvarili "veliki napredak", ali da nisu postigli sporazum u vezi sa ratom u Ukrajini.

Sastanak Trampa i Putina Foto: Kremlin Press Office / Zuma Press / Profimedia, Gavriil GRIGOROV / AFP / Profimedia

- Nema dogovora dok ne bude dogovora - kazao je Tramp i dodao da će nakon samita sa Putinom pozvati telefonom saveznike iz NATO i ukrajinskog predsednika Volodmira Zelenskog.