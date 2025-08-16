TRAMPOV PRVI INTERVJU NAKON SAMITA S PUTINOM: Ima samo jedan savet za Zelenskog: Dogovori se sa Rusijom, oni su velika sila! (FOTO, VIDEO)
Predsednici SAD i Rusije Donald Tramp i Vladimir Putin održali su sastanak na Aljasci, a ovaj samit u 2025. bio je njihov prvi susret licem u lice posle šest godina.
Sastanak je trajao oko tri sata, nakon čega je usledila konferencija za medije od 12 minuta na kojoj novinari nisu mogli da postavljaju pitanja američkom i ruskom predsedniku.
Trampov savet Zelenskom: Dogovori se sa Rusijom, oni su velika sila
Tramp je tokom intervju Foks njuz odgovorio na pitanje voditelja Šona Henitija kakav savet ima za Zelenskog.
- Dogovori se, moraš da se dogovoriš. Rusija je veoma velika sila, a oni (Ukrajina) nisu - rekao je Tramp.
Tramp: Jedna ili dve prilično značajne stvari sprečile sporazum, sada je sve na Zelenskom i Evropi
Tramp je nakon samita sa Putinom dao intervju za Foks njuz.
Intervju je snimljen je neposredno pre nego što je američki predsednik poleteo sa Aljaske za Vašington.
Tramp je kazao da je imao "veoma dobar sastanak" sa Putinom i da je uvek imao sjajan odnos sa njim.
- Videćemo šta će se dalje desiti. Želim da vidim da ljudi prestanu da umiru - rekao je Tramp.
On je odbio da navede sporne tačke koje su sprečile postizanje dogovora u vezi sa ratom u Ukrajini.
- Mislim da on (Putin) želi da se to završi - kazao je Tramp o Putinu.
Tramp nije želeo da detaljno objasni "jednu ili dve prilično značajne stvari" oko kojih nisu mogli da se slože.
Tramp takođe pohvalio Putina što se složio sa njim da, u slučaju da je bio predsednik SAD u vreme kada je Rusija napala Ukrajinu, rata "nikada ne bi bilo".
- Ovaj rat nikada nije trebalo da se dogodi. Znate, mnogo ratova nikada nije trebalo da se dogodi. Glupe stvari se dešavaju i pogrešni ljudi razgovaraju - rekao je Tramp.
On i dalje krivi bivšeg predsednika Džoa Bajdena što nije sprečio invaziju Rusije.
Šon Heniti, voditelj Foks njuza, zamolio je Trampa da oceni sastanak sa Putinom na šta je ovaj odgovorio da je zaslužio ocenu "10 od 10".
- Odlično smo se slagali - naveo je Tramp.
On je dodao da je sada na ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom da postigne dogovor, uz uključivanje Evrope.
Tramp je kazao da će Rusija i Ukrajina biti te koje će sledeće organizovati razgovore kojima će prisustvovati i Putin i Zelenski.
Putin "iskreno zainteresovan" za okončanje sukoba
Putin je pred predstavnicima medija kazao da je "iskreno zainteresovan" za okončanje sukoba u Ukrajini, bez navođenja detalja.
Tramp: Veliki napredak, ali nema dogovora
Tramp je na konferenciji za medije nakon sastanka sa Putinom kazao da su njih dvojica ostvarili "veliki napredak", ali da nisu postigli sporazum u vezi sa ratom u Ukrajini.
- Nema dogovora dok ne bude dogovora - kazao je Tramp i dodao da će nakon samita sa Putinom pozvati telefonom saveznike iz NATO i ukrajinskog predsednika Volodmira Zelenskog.