Vladimir Putin i Donald Tramp nisu pristustvovali zajedničkom ručku

Objavio ga je ukrajinski portal TSN.

Prema objavljenoj fotografiji, večera je trebalo da započne zelenom salatom s prelivom od šampanjca i hlebom od kiselog testa s maslacem od ruzmarina i limuna.

Za glavno jelo ponuđena su dva izbora: file minjon u umaku od konjaka i bibera ili halibut Olimpija, jelo od bele ribe pripremljeno u klasičnom američkom stilu.

U pitanju je klasična kuhinja sa Aljaske, i jelo koje se pojavljuje u brojnim varijantama širom regije.

Ime potiče od grada Olimpija u Vašingtonu, a najčešće se priprema s kiselom pavlakom, majonezom, lukom i prezlama.

Postoji nekoliko varijanti recepta, ali osnovni koncept je obično isti: riba se peče s umakom od kisele pavlake i majoneza, a zatim se pospe prezlama i peče dok ne postane zlatnožute boje.

Uz glavno jelo, kao prilozi su bili predviđeni kremasti pire krompir s maslacem i pečene špargle.

Za kraj, kao desert, planiran je "krem brule" sa sladoledom.