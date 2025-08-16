Slušaj vest

Na ledu Aljaske, gde se prepliću istorija i geopolitika, posle sedam godina ćutanja oči sveta ponovo su bile okrenute ka istom stolu. Donald Trump i Vladimir Putin, dvojica lidera koji su i prijatelji i protivnici, sastali su se licem u lice u trenutku kada svet gori od rata, kriza i neizvesnosti.

Na stolu su Ukrajina, NATO, sankcije, energija i novi svetski poredak. Jedni tvrde da će ovo biti istorijski mirovni iskorak, drugi strahuju da se iza zatvorenih vrata piše mapa sveta koja nikome neće biti predočena dok sve ne bude konačno.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su profesor doktor Vladimir Marinković, osnivač Kongresa srpsko-američkog prijateljstva, Stevan Ignjatović, pilot, Vladimir Kljajić, politikolog, kao i profesor doktor Dragan Petrović, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku.

- Tramp je preuzevši vlast i nasledivši ukrajinski problem, shvativši da ne može da se reši ni na koji način da uz svu zapadnu pomoć Ukrajina u ovom sukobu ne može da pobedi Rusiju, on ide na opciju B. Rusija će dobiti sukob, zadržaće teritorije, ima opciju A, da nastavi da daje novac Ukrajini i izgubi sukob, ili se transformiše u mirotvorca - kaže Petrović.

Petrović navodi da Tramp želi da se zaboravi da je Amerika dugo finansirala unutrašnju destabilizaciju Ukrajine, i sada on kao mirotvorac želi da postigne to da Ukrajina amputira šta se mora amputirati.

- Ova opcija je šokirala lidere u zapadnoj Evropi i Zelenskog koji su shvatili da bez maksimalne Trampove podrške Ukrajina ne može da nastavi sukob. Postoje dve sporne stvari između Trampa i Putina, Amerika teško dozvoljava da sve tri oblasti koje nisu u punom sastavu Rusije pripadnu Rusiji. Druga stvar gde nema dogovora, pošto Ukrajina gubi sukob njima je kao žednom čaša vode potrebno primirje, a Putin odbija jer dobija sukob - kaže Petrović.

On veruje da je trenutni dogovor da se pregovori nastave kako bi se za do šest meseci postiglo primirje.

- Ovo nije bila predstava, Tramp ima jasnu nameru da učini sve kako bi se sukob zaustavio. Amerika ima svoje unutrašnje probleme koje mora da rešava, to je pitanje migrantske krize, ekonomije i energetike, konkurentske trke sa Kinom po pitanju energetike, veštačke inteligencije, kritičnih sirovina i minerala. To su sve izazovi koji stoje pred Amerikom - kaže Marinković.

Marinković kaže da je pristup predsednika Trampa i njegove administracije takav da želida uspostavi globalnu stabilnost, a Ameriku postavi za ključnog igrača, a sebe kao ključnog, vodećeg svetskog lidera koji je mirotvorac.

- Bivši savetnik za bezbednost u prošlom Trampovom mandatu rekao je o sastanku da Tramp nije izgubio, ali je Putin pobedio. Putin je pobedio po onome što se videlo, od samog prijema, ovo je prvi predsednik koga je Tramp dočekao na aerodromu. Aplaudirao mu je dok je Putin gazio crvenim tepihom - kaže Ignjatović.

Ignjatović veruje da Putinova pobeda i u tome kako je razgovor tekao, jer je bilo puno poverenja, bez napada, jer je Tramp sve vreme uvažavao Putina kao velikog svetskog lidera.

- Posle tri sata razgovora i konferencije za štampu koja je trajala 15 minuta, svako je otišao svojim putem. U nekim svojim trenucima sa svojim saradnicima, Tramp je iskazao svoju ljutnju prema Zelenskom zbog onoga kako se ponaša tokom čitavog rata. Rekao je da Zelenski sve vreme dobija najmodernije naoružanje, a ništa ne uspeva da uradi. Drugo, rekao je Evropi da nije video za sve ove godine da je neko udario veći šamar od Zelenskog - kaže Ignjatović.

Kljajić kaže da ruski narativ deluje kao da se Putin zadvoljio crvenim tepihom, pa dodaje da se očekivalo više od ovog sastanka, kao što je prekid vatre.

- Evropski lideri su već danas obavešteni od strane predsednika Trampa šta je bilo pregovarano. Ne treba zaboraviti da Putin ide kući i vraća se u rat, a Tramp ide da spava, jer on ne gubi svoje građane i finansije - kaže Kljajić.

Kljajić kaže da je poznato da je SAD i dalje najmoćnija država sveta, što se može uvideti i kroz količinu ljudi koji čak i ilegalno žele da žive u Americi.

Goran Petković, predsednik srpsko-američkog PEK-a, je u svom uključenju uživo u emisiju "Puls Srbije Vikend" na Kurir televiziji rekao

- Mediji su ljuti jer ništa nisu mogli da pitaju na konferenciji, ali to se i očekivlao jer je ovo sastanak gde oni čuvaju svoje dve zemlje da bi brinuli o drugima - kaže Petković.

Petković kaže da je Zelenski preterano ohrabren, pa dodaje da je on lično republikanac dugi niz godina:

- Radili smo na tome da Srbija vrati imidž koji i treba da ima, jer mi smo nebeski narod iz nekog razloga koji samo Bog zna. Mnogo toga smo učinili i činimo, na dobrom smo putu - kaže Petković.

