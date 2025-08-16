Slušaj vest

Stravični požari ne prestaju da bukte u zapadnom delu Grčke, a svet je obišla dramatična priča o izbavlanju ljudi iz gotovo bezizlazne situacije.

Dobrovoljci lokalnog Crvenog krsta ove nedelje spasavali su porodice koje su se, bežeći od požara u ovom delu zemlje, zatekle u dubokoj vodi, u gotovo bezizlaznoj situaciji.

Ljudi su, u strahu od vatrene stihije, ušli u more, a volonteri, čim su uspeli da dođu do njih, bacili su se u akciju spasavanja i uz veliki napor uspeli su da ih izvuku brodićem.

Požar je izbio u utorak u podne u mestu Vrahnaika, u blizini Patrasa, i besneo sve do kasnih sati u sredu.

Vatrogasne ekipe širom Grčke bore se sa talasom požara izazvanim ekstremno visokim temperaturama i suvim vremenskim uslovima koji su pogodili jug Evrope, piše Metro.

Gori i na Zakintosu

Veliki požar zahvatio je šume i naselja na poznatom grčkom ostrvu Zakintos, primoravši vlasti na hitnu evakuaciju stanovnika i turista.

Najteže pogođeno područje je Kiliomenos, a vatra se širi ka mestima Agalas i Keri.

Ovaj požar deo je šire katastrofe koja pogađa Grčku, gde je, prema preliminarnim podacima sa satelita VIIRS, u poslednja dva dana šest velikih požarnih frontova zahvatilo oko 24.700 ari (blizu 10.000 hektara) širom zemlje.

Stravičan požar kod južnog lučkog grada Patrasa umalo je zahvatio stambene četvrti, ali su ga vatrogasci zaustavili u poslednjem trenutku.

Lokalne vlasti sumnjaju na podmetanje požara i zbog toga su uhapsile tri osobe.

Požari naterali turiste da napuste delove Zakintosa i Kefalonije

Prema tim podacima, procenjena površina pogođena vatrom po regijama iznosi:

Hios: oko 4.000 ha

Moiraiika, Ahaja: oko 2.000 ha

Filipiada (region Preveza): oko 1.800 ha

Zakintos: oko 1.700 ha

Paliampela (Preveza): oko 250 ha

Područje Patrasa: oko 200 ha

Vlasti napominju da ove brojke ne predstavljaju tačnu spaljenu površinu, već zone u kojima je detektovana požarna aktivnost.

U međuvremenu, u centralnoj Španiji poginuo je 37-godišnji dobrovoljni vatrogasac koji je zadobio smrtonosne opekotine dok se borio sa vatrom severno od Madrida.

Sa požarima se bore i Bugarska, Crna Gora i Albanija, a sve ove zemlje zajedno sa Španijom i Grčkom zatražile su pomoć u vidu vatrogasnih aviona i helikoptera iz Evropske unije.

Evropska agencija za vanredne situacije saopštila je da je mehanizam za pomoć aktiviran više puta od početka ove godine nego tokom čitave 2024. godine.

