MELANIJA POSLALA PISMO PUTINU! Donald mu je predao, otkriveno šta mu je poručila! Ceo svet zna da gaji netrepeljivost! (FOTO)
Donald Tramp je lično predao Vladimiru Putinu pismo od svoje supruge Melanije tokom samita, javlja Rojters pozivajući se na dva zvaničnika Bele kuće.
Reč je o ličnom pismu koje se, prema izvorima, bavi sudbinom dece u Ukrajini i Rusiji, posebno one koja su oteta.
Sadržaj pisma nije otkriven.
Melanija Tramp, rođena u Sloveniji, nije putovala sa američkim predsednikom na Aljasku.
Ukrajina već dugo tvrdi da je otmica desetina hiljada njene dece, koja su odvedena u Rusiju ili na teritorije koje je Rusija okupirala bez saglasnosti njihovih porodica ili staratelja, ratni zločin koji ispunjava uslove za genocid prema konvenciji UN.
Moskva, s druge strane, tvrdi da štiti ranjivu decu u ratnim zonama.
Podsetimo, američki predsednik Donald Tramp je na konferenciji za novinare u Beloj kući prošlog meseca opisao jedan od svojih nedavnih razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i Melanijinu reakciju.
- Dođem kući i kažem prvoj dami: Danas sam razgovarao sa Vladimirom i imali smo divan razgovor. A ona kaže: 'O, stvarno? Još jedan grad je upravo pogođen' - rekao je Tramp.
(Kurir.rs/Reuters)