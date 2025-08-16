Slušaj vest

Donald Tramp je lično predao Vladimiru Putinu pismo od svoje supruge Melanije tokom samita, javlja Rojters pozivajući se na dva zvaničnika Bele kuće.

Reč je o ličnom pismu koje se, prema izvorima, bavi sudbinom dece u Ukrajini i Rusiji, posebno one koja su oteta.

Sadržaj pisma nije otkriven.

Melanija Tramp, rođena u Sloveniji, nije putovala sa američkim predsednikom na Aljasku.

Ukrajina već dugo tvrdi da je otmica desetina hiljada njene dece, koja su odvedena u Rusiju ili na teritorije koje je Rusija okupirala bez saglasnosti njihovih porodica ili staratelja, ratni zločin koji ispunjava uslove za genocid prema konvenciji UN.

Moskva, s druge strane, tvrdi da štiti ranjivu decu u ratnim zonama.

Donald Tramp Vladimir Putin Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN/SPUTNIK / POOL

Podsetimo, američki predsednik Donald Tramp je na konferenciji za novinare u Beloj kući prošlog meseca opisao jedan od svojih nedavnih razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i Melanijinu reakciju.

Donald i Melanija Tramp na utakmici Čelsi - PSŽ Foto: CJ GUNTHER/EPA

- Dođem kući i kažem prvoj dami: Danas sam razgovarao sa Vladimirom i imali smo divan razgovor. A ona kaže: 'O, stvarno? Još jedan grad je upravo pogođen' - rekao je Tramp.

(Kurir.rs/Reuters)

