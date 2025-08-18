Prizori tragedije u Grčkoj, automobili gore na putu, ljudi vrište!

Nakon sudara, do kojeg je došlo iz za sada neutvrđenih razloga, vozila su se zapalila, preneo je Katimerini.

Tri osobe koje su se nalazile u jednom od automobila izgorele su, dok je vozač prevezen u bolnicu u Ksantiju sa teškim povredama.

Xanthinea.gr navodi na "Instagramu" da su izgoreli putnici vrištali u pomoć u zapaljenom automobilu, prema svedočenjima prisutnih.

Vozač kamiona takođe je hospitalizovan i zadobio je ozbiljne povrede. Putnici iz drugog automobila lakše su povređeni i prevezeni su u bolnicu, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

Na licu mesta intervenisala su 22 vatrogasca sa 9 vatrogasnih vozila, preneo je list.

Policija je zbog nesreće blokirala autoput u Egnatiji za sva vozila.