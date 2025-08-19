Svi događaji
8:33

Koje su četiri opcije bezbednosnih garancija Ukrajini

Frenk Gardner, izveštač BBC koji se bavi bezbednosnim pitanjima, analizirao je kakve bi garancije Ukrajina mogla da dobije u okviru mirovnog sporazuma sa Rusijom.

Ukrajinska vojska Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

On navodi da su do sada SAD oklevale da preuzmu bilo kakvu obavezu u tom pravcu, ostavljajući to Velikoj Britaniji i Francuskoj i njihovoj takozvanoj "koaliciji voljnih".

Gardner je izdvojio četiri opcije bezbednosnih garancija Kijevu.

7:47

Zelenski: Bezbednosne garancije Ukrajini u narednih 10 dana

Zapadni saveznici Kijeva će odrediti bezbednosne garancije za Ukrajinu u roku od 10 dana kako bi sprečili dalje ruske napade u slučaju mirovnog sporazuma sa Moskvom, izjavio je u Vašingtonu ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

"O bezbednosnim garancijama će verovatno odlučivati naši partneri, a biće sve više i više detalja, jer će sve biti zapisano i formalizovano u roku od sedam do 10 dana", rekao je kasno sinoć Zelenski posle pregovora u Beloj kući sa američkim predsednikom Donaldom Trampom (Trump) i evropskim liderima, objavio je AFP, prenosi Beta.

Multilateralni sastanak u Vašingtonu Foto: Alex Brandon/AP, Julia Demaree Nikhinson/AP, AARON SCHWARTZ / POOL/CONSOLIDATED NEWS PHOTOS POOL

Zelenski je dodao da je važno da SAD pošalju jasan signal da će biti među zemljama koje će pomagati, koordinisati i takođe učestvovati u bezbednosnim garancijama za Ukrajinu.

"Mislim da je ovo veliki korak napred", dodao je Zelenski koji je naveo da je sa Trampom imao do sada "najbolje razgovore" u pokušaju da pronađu rešenje za rat u Ukrajini.

Tramp i Zelenski u Rimu Foto: AP/Ukrainian Presidential Press Office, EPA/GIUSEPPE LAMI

Nekoliko evropskih lidera bilo je prisutno u Vašingtonu kako bi podržali stav Kijeva. Među njima su francuski predsednik Emanuel Makron, nemački kancelar Fridrih Merc, italijanska premijerka Đorđa Meloni, britanski premijer Kir Starmer, finski predsednik Aleksander Stub, generalni sekretar NATO Mark Rute i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

7:43

Noćašnja objava Zelenskog

Zelenski je noćas na društvenoj mreži X napisao da je imao "važne pregovore u Vašingtonu" uz snimak posete njega i evropskih lidera Trampu u Beloj kući.

7:41

Ovo je fotografija Trampa tokom poziva sa Putinom

Na zvaničnom nalogu Bele kuće objavljena je fotografija Trampa dok priča telefonom sa Putinom iz Ovalnog kabineta.

7:38

Trampova objava o sastanku u Vašingtonu

7:21

Getemeler: Bezbednosne garancije Ukrajini pružaju "ogromnu sigurnost NATO saveznicima".

Putinovo priznanje potrebe za uvođenjem bezbednosnih garancija Ukrajini i Trampova izjava da će SAD biti uključene u taj proces, predstavljaju "ogroman korak napred u smislu postizanja mira u Ukrajini".

To je za BBC kazala Rouz Getemeler, bivša zamenica generalnog sekretara NATO.

rouz-gotemeler-.jpg
Rouz Getemeler Foto: Foto EPA

Ona je dodala da to pruža i "ogromnu sigurnost NATO saveznicima".

Tramp na samitu NATO Foto: Kurir

- Bili su zabrinuti da će se SAD povući i da ih neće braniti i sada je veoma važno što su dobili ovo uveravanje na najvišem nivou - rekla je Getemeler.

Donald Tramp i Volodimir Zelenski, predsednici SAD i Ukrajine, na samitu NATO u Hagu Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

 Ona je dodala da je mamit NATO održan u junu "pokrenuo zamah u tom pravcu".

7:15

Zelenski spreman za sastanak sa Putinom

Zelenski je kazao da još uvek nije potvrđen datum bilo kakvih budućih razgovora njega i Putina.

Zelenski stigao u Belu kuću Foto: Fox news

- Ako je Rusija predsedniku SAD predložila bilateralni sastanak (s Ukrajinom), onda ćemo videti rezultat tog bilateralnog sastanka i onda može da dođe i do trilateralnog sastanka (sa Trampom) - rekao je Zelenski novinarima u Beloj kući nakon sastanka sa Trampom.

Tramp i Zelenski u Ovalnom kabinetu Foto: Youtube/AP

On je poručio da se "Ukrajina nikada neće zaustaviti na putu traženja mira" i dodao da je lično spreman za "bilo kakav format" sastanka.

7:05

Starmer: Danas nastavak pregovora o bezbednosnim garancijama

Tramp je sinoć izjavio da će bezbednosne garancije Ukrajini "pružiti" evropske zemlje uz koordinaciju sa SAD.

Zelenski i Starmer Foto: JASON ALDEN / POOL/Bloomberg POOL

Britanski premijer Kir Starmer je kazao u intervjuu za BBC da će pregovori o bezbednosnim garancijama biti nastavljeni danas.

Volodimir Zelenski Emanuel Makron Kir Starmer Fridrih Merc Donald Tusk Kijev Foto: LUDOVIC MARIN / POOL/AFP POOL

- Mi ćemo sada raditi sa SAD na tim bezbednosnim garancijama. Zadužili smo naše timove da to urade. Neki od njih čak stižu sutra kako bi započeli detaljne radove po tom pitanju - rekao je Starmer u ponedeljak u Vašingtonu.

Britanski premijer Kir Starmer, francuski predsednik Emanuel Makron i nemački kancelar Fridrih Merc Foto: EPA Ludovic Marin Pool

On je dodao da će ove garancije "doneti veću sigurnost ljudima u Evropi, Ukrajini, a posebno u Ujedinjenom Kraljevstvu".