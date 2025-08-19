NAKON SASTANKA ZELENSKOG I EVROPSKIH LIDERA U BELOJ KUĆI

U srži bilo kakvog budućeg trajnog mirovnog sporazuma između Ukrajine i Rusije biće neka vrsta bezbednosnih garancija, usmerene na odvraćanje Rusije od ponovnog napada na Ukrajinu.

To navodi Frenk Gardner, izveštač BBC koji se bavi bezbednosnim pitanjima.

On navodi da su do sada SAD oklevale da preuzmu bilo kakvu obavezu u tom pravcu, ostavljajući to Velikoj Britaniji i Francuskoj i njihovoj takozvanoj "koaliciji voljnih".

Ali nakon sinoćnjih razgovora u Beloj kući ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i evropskih lidera sa Donaldom Trampom, američki predsednik je rekao da te bezbednosne garancije mogu da ispune evropske nacije u "koordinaciji sa SAD".

Gardner je analizirao kakav oblik bi te bezbednosne garancije mogle da poprimi i zaključio da postoje četiri glavne mogućnosti:

Slanje trupa na teren - Ovo je opcija koja se smatra najmanje verovatnom. Tramp rat u Ukrajini smatra problemom Evrope i kod njega bi slanje kopnenih trupa, čak i u ulozi mirotvoraca, u sukob koji on duboko ne voli, zahtevalo veliku promenu.

Vazdušne i morske patrole - Ovo je mogućnost koju je lakše zamisliti. SAD su već izvršile nadzorne letove kako bi pratile tok rata u Ukrajini. Ali postoji ogromna razlika između izviđačkog leta koji ne vodi bilo kakvom sukobu ili pomorske patrole i oružanog sukoba sa nuklearnom silom poput Rusije.

Obaveštajni podaci - Američki sateliti i obaveštajni podaci dobijeni iz vazduha pokazali su se vitalnim u pomaganju Ukrajini da zaustavi napredovanje ruskih invazionih snaga. U slučaju mirovnog sporazuma koji bi sve strane prihvatile, ovo je oblast u kojoj bi SAD verovatno rado pružale pomoć.

Logistika - Koji god oblik takozvane "snage za pružanje sigurnosti" predvođene Velikom Britanijom/Francuskom na kraju poprime u slučaju mirovnog sporazuma, biće im potrebna velika logistička podrška i ovo je takođe jedna oblast koja ne vodi američkim žrtvama i u kojoj bi Vašington verovatno rado pomagao.

Zelenski je posle razgovora u Beloj kući kazao da će apadni saveznici Kijeva će odrediti bezbednosne garancije za Ukrajinu u roku od deset dana kako bi sprečili dalje ruske napade u slučaju mirovnog sporazuma sa Moskvom.

- O bezbednosnim garancijama će verovatno odlučivati naši partneri, a biće sve više i više detalja, jer će sve biti zapisano i formalizovano u roku od sedam do deset dana - rekao je Zelenski.

Rouz Getemeler, bivša zamenica generalnog sekretara NATO, izjavila je za BBC da priznanje ruskog predsednika Vladimira Putina da je potrebno uvođenje bezbednosnih garancija Ukrajini i Trampova izjava da će SAD biti uključene u taj proces, predstavljaju "ogroman korak napred u smislu postizanja mira u Ukrajini".

Ona je dodala da to pruža i "ogromnu sigurnost NATO saveznicima".

- Bili su zabrinuti da će se SAD povući i da ih neće braniti i sada je veoma važno što su dobili ovo uveravanje na najvišem nivou - rekla je Getemeler.

Britanski premijer Kir Starmer, koji je učestvovao u razgovorima Zelenskog i Evropljana sa Trampom, kazao je da će pregovori o bezbednosnim garancijama biti nastavljeni danas.

On je dodao da će ove garancije "doneti veću sigurnost ljudima u Evropi, Ukrajini, a posebno u Ujedinjenom Kraljevstvu".

