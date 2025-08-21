Slušaj vest

Uragan Erin pogodio je spoljašnje obale Severne Karoline jakim vetrovima i talasima koji su poplavili delove glavnog autoputa i potkopali tla kuća na samoj plaži.

Meteorolozi su predvideli da će oluja dostići vrhunac u četvrtak i da bi mogla ponovo da ojača i dostigne snagu „velikog uragana“, kategorije 3 ili više, ali se ne očekuje da će direktno pogoditi istočnu obalu pre nego što skrene dalje ka otvorenom moru.

Nacionalni centar za uragane u Majamiju saopštio je da su tropske olujne prilike na snazi u delovima spoljašnjih obala i na obali Virdžinije. Na Bermudima su stanovnici i turisti upozoreni da se ne kupaju zbog nemirnog mora koje se očekuje do petka.

Kako su spoljašnji pojasevi uragana Erin zahvatili spoljašnje obale, voda je preplavila glavni put koji povezuje ostrva, a nekoliko kuća na stubovima iznad plaže bilo je ugroženo. U sredu uveče vlasti su zatvorile autoput 12 na ostrvu Hateras zbog sve većeg naleta mora i rastućih talasa. U četvrtak je put i dalje bio zatvoren, a veza sa trajektnim terminalom ostrva Okrakouk bila je presečena.

Zvaničnici su predvideli da će najveći talasi tokom plime odseći sela i kuće na spoljašnjim obalama i izazvati opasne struje od Floride do Nove Engleske.

1/10 Vidi galeriju Uragan Erin Foto: Allen G. Breed/AP, Pablo Martinez Monsivais/AP, HOGP/NOAA

Plaže u Njujorku zatvorene su za kupanje u sredu i četvrtak, a neke u Nju Džerziju, Merilendu i Delaveru takođe su bile privremeno zabranjene. Očekivane su umerene poplave priobalnih područja Long Ajlenda i delova Njujorka.

Kod obale Masačusetsa, ostrvo Nantaket moglo bi da doživi talase više od 3 metra tokom ove nedelje. Ipak, najveća pretnja ostaje na spoljašnjim obalama Severne Karoline, gde starosedeoci nisu pokazali veliku zabrinutost.

„Sećam se da sam išao kanuom iz dvorišta do škole, tako da ne mislim da će sada biti tako strašno,“ rekao je Džejkob Tron, stanovnik ostrva Hateras koji radi u surf šopovima.

Uprkos zatvaranjima plaža, neki kupači ignorisali su upozorenja. Spasioci su u utorak spasili više od deset ljudi, dan nakon što je više od 80 ljudi moralo da bude spaseno.

„Možete da mislite da znate kako da se izborite, ali to nije bezbedno“, rekao je meteorolog Bob Oravek. „Koliko god bili svesni, i dalje može biti opasno.“

Zvaničnici Severne Karoline upozorili su da bi kombinacija snažnih vetrova i ogromnih talasa od oko 6 metara mogla da izazove poplave u mnogim priobalnim zajednicama.

„Opasni uslovi osećaju se daleko od samog centra oluje, posebno kod sistema velikih razmera kakav je Erin“, rekao je Vil Rej, direktor službe za vanredne situacije Severne Karoline.

- Desetine kuća na plažama, već oštećenih hroničnom erozijom i oslabljenim zaštitnim dinama, mogle bi biti ugrožene - rekao je Dejvid Halak, upravnik nacionalnog parka Kejp Hateras.

Većina stanovnika odlučila je da ostane uprkos naređenim evakuacijama na ostrvima Hateras i Okrakouk.

- Verovatno ne bismo ostali da ide direktno na nas - rekao je Rob Templ, vlasnik turističkih jedrenjaka na Okrakouku.

Njegova najveća briga je da li će glavni put biti očišćen i da li će turisti i kamioni sa robom ostati odsečeni od ovog niskog pojasa ostrva, koji su sve ranjiviji na olujne nalete mora.