Dok rat koji Rusija vodi u Ukrajini besni uprkos sastancima na visokom nivou na kojima se razgovaralo o mogućem putu ka miru, američki CBS njuz saznaje da je Tulsi Gabard, direktorka nacionalne obaveštajne službe SAD, pre nekoliko nedelja izdala direktivu američkim špijunima da informacije u vezi sa mirovnim pregovorima između Rusije i Ukrajine ne smeju da dele sa obaveštajnim partnerima koji su saveznici Amerike.

Gabard ima kontrolu nad 18 američkih agencija, uključujući CIA i NSA, a njoj izveštaje podnosi i FBI.

CBS njuz navodi, pozivajući se na više američkih obaveštajnih zvaničnika, da je Gabard 20. jula potpisala memorandum kojim se nalaže svim pretpostavljenim agencijama da ne dele informacije sa takozvanih "Pet očiju" (Fives Eyes), obaveštajnim savezom uspostavljenim posle Drugog svetskog rata koji čine SAD, Velika Britanija, Kanada, Australija i Novi Zeland.

Zvaničnici su insistirali na anonimnosti zbog toga što se radi o osetljivim pitanjima nacionalne bezbednosti.

Oni su rekli da je direktiva klasifikovala sve analize i informacije vezane za nestabilne mirovne pregovore između Rusije i Ukrajine kao "NOFORN" ili "bez širenja u inostranstvu" (no foreign dissemination), što znači da se informacije ne mogu deliti ni sa jednom drugom zemljom ili stranim državljanima.

Jedine informacije koje su mogle da budu deljene bile su informacije koje su već javno objavljene.

Memorandum je takođe ograničio distribuciju materijala u vezi sa mirovnim pregovorima na agencije koje su donele obaveštajne podatke.

Ne sprečava deljenje vojnih podataka s Ukrajinom?

CBS njuz navodi da se čini da memorandum ne sprečava deljenje diplomatskih informacija prikupljenih drugim sredstvima nezavisno od američke obaveštajne zajednice ili vojnih operativnih informacija koje nisu povezane sa pregovorima, kao što su podaci koje SAD dele s ukrajinskom vojskom kako bi joj pomogle u odbrambenim operacijama.

Kabinet direktorke nacionalne obaveštajne službe primio je pitanja u vezi s ovim od američke televizije i uputio ih na Belu kuću, koja nije odgovorila.

- Generalno gledano, vrednost obaveštajnog partnerstva "Pet očiju" je u tome što kada mi donosimo i oni donose političke odluke, možemo i jedni i drugi da proširimo međusobne obaveštajne podatke i tako saznamo više o planovima, namerama i mogućnostima naših protivnika. Među razlozima zašto je to tako je i očekivanje da mi i ostalao četvoro (Velika Britanija, Kanada, Australija i Novi Zeland) sedimo na istoj strani stola, dok je protivnik na drugoj strani - objasnio je za CBS njuz Stiven Keš, bivši obaveštajni oficir Centralne obaveštajne agencije (CIA) i Ministarstva za nacionalnu bezbednost.

Sve počelo Čerčilovim govorom

U martu 1946. godine tadašnji britanski premijr Vinston Čerčil je održao govor o "posebnom odnosu" između SAD i Velike Britanije i pretnji "Gvozdene zavese" koja se "spustila preko kontinenta".

Vinston Čerčil 1940. Foto: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia

Nakon toga su SAD i Velika Britanija sklopile obaveštajni savez u tajnosti, potpisavši sporazum o objedinjavanju informacija kao bedem odbrane od Sovjetskog Saveza.

Kasnije su se Kanada, Australija i Novi Zeland pridružile sporazumu, pretvarajući ono što je počelo kao bilateralni pakt u mrežu pet zemalja koja će postati poznata kao "Pet očiju".

Ali sada, skoro 80 ​​godina kasnije, neki bivši zvaničnici američke vlade upozoravaju da bi širi kontekst naređenja koje je izdala Gabard mogao da potkopa ovaj obaveštajni savez, obeshrabrujući analitičare da dele informacije koje imaju i narušavajući poverenje među saveznicima koji se dugo oslanjaju na otvorene razmene kako bi formirali zajedničku sliku globalnih pretnji.

Keš i saradnica za pitanja nacionalne bezbednosti CBS njuza Samanta Vinograd, bivša federalna zvaničnica za nacionalnu bezbednost, kazali su da "Pet očiju" često poseduje obaveštajne podatke koji pomažu Americi da izradi sveobuhvatne obaveštajne procene, posebno o Rusiji, s obzirom na pristup koji partneri iz saveza imaju drugim obaveštajnim izvorima.

- Isključivanje naših najpouzdanijih partnera iz obaveštajnih procena moglo bi da ima zastrašujući efekat na razmenu obaveštajnih podataka od kritične važnosti ako naši partneri veruju da im je isključen pristup ključnim stvarima, a među njima i najvažnijim pitanjima u njihovom regionu. Mogli bi da odluče da preduzmu slične korake prema SAD - rekla je Vinograd.