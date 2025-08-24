Slušaj vest

Prva dama Turske Emine Erdogan pozvala je u pismu suprugu američkog predsednika Donalda Trampa, Melaniju Tramp, da stupi u kontakt sa izraelskim premijerom i zauzme se za decu u Pojasu Gaze, saopštile su vlasti u Ankari.

Emine Erdogan je napisala da ju je inspirisalo pismo koje je Melanija Tramp poslala ruskom predsedniku Vladimiru Putinu ranije ovog meseca u vezi sa decom u Ukrajini i Rusiji.

„Verujem da će velika osetljivost koju ste pokazali prema 648 ukrajinske dece... biti pokazana i za Gazu“, napisala je Emine Erdogan u pismu koje je objavio kabinet turskog predsednika.

Bela kuća nije odgovorila na zahtev za komentar.

"Ovih dana, kada svet doživljava kolektivno buđenje i priznanje Palestine je postalo globalna volja, verujem da će vaš apel za Gazu ispuniti istorijsku dužnost prema palestinskom narodu“, napisala je.

Globalni monitor gladi objavio je u petak da grad Gaza i okolna područja zvanično pate od gladi i da je verovatno da će se ona proširiti.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu nazvao je izveštaj „čistom laži“ i insistirao da Izrael ima politiku prevencije, a ne gladi.