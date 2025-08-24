Slušaj vest

Pojavio se potresan video ruske alpinistkinje za koju se strahuje da je poginula na planini.

Ona u videu govori da se „ne boji smrti“.

Nagovicina je, prema snimku drona, viđena kako se kreće pre nekoliko dana. Povređena je 12. avgusta, kada joj je partner iz ekspedicije pomogao koliko je mogao, a zatim se spustio da potraži pomoć. Od tada, temperatura je pala na -23 °C, a ponovljeni pokušaji da se spasi - kako penjanjem, tako i helikopterom - nisu uspeli.

Sada se pojavio snimak iz dokumentarca iz 2022. „Stay with Khan Tengri. Tragedy on the mountain“, gde Nagovicina kaže:

„Nisam se bojala smrti. Bojala sam se da ostanem invalid.“

Dana 8. avgusta 2021. godine, Nagovicina i njen suprug Sergej penjali su se na vrh Han Tengri (drugi najviši vrh Tienshana, na granici Kazahstana, Kirgistana i Kine).

Oko 22:30 Sergeju je pozlilo - nije mogao da sedi, padao je i pričao nepovezano. Spasioci su nagovarali Nataliju da se spusti i potraži pomoć:

„Nataša, moraš sama da siđeš. Ne možeš mu pomoći. Razumeš li?“

Ona je odgovorila: „Razumem sve, ali neću ga ostaviti samog.“

Spasioci su je upozorili da dolazi noć i da se vreme pogoršava, ali ona je bila odlučna:

„Neću ostaviti svog muža. On je potpuno bespomoćan, dajem mu da pije.“

Na kraju su spasioci pokušali da Sergeja pomere, ostavili mu toplu odeću i hranu, i osigurali ga užadima dok su se spuštali po pomoć. Kada su se vratili, njega više nije bilo.

Kasniji izveštaj je naveo:

„Najverovatnije je u delirijumu uspeo da se oslobodi užeta i pao u smrt. Telo nikada nije pronađeno.“

Godinu dana kasnije, Natalija se vratila na Han Tengri da postavi spomen-ploču mužu, ne otkrivajući ostalim članovima ekspedicije kroz kakvu je tragediju prošla.

Sada, strahuje se da se slična tragedija ponavlja.

Italijanski alpinista Luka Sinigalja (49), jedan od onih koji su pokušali da je spasu i uspeo da joj dostavi šator, vreću za spavanje, hranu i vodu, preminuo je na planini od nedostatka kiseonika i hipotermije. Na društvenim mrežama proglašen je herojem.

Više spasilačkih pokušaja propalo je jer se vojni helikopter Mi-8 srušio tokom potrage, dok je drugi helikopter Mi-17VM morao da odustane zbog guste magle i loše vidljivosti.

Eduard Kubatov, predsednik Kirgiske federacije alpinizmam izjavio je:

„Veoma je verovatno da Nagovicina više nije živa. Na toj visini čovek ne može da izdrži više od nekoliko dana - telo dnevno gubi oko 10% snage i funkcija. To je praktično nespojivo sa životom.“

Dmitrij Grekov, vođa spasilačke baze na vrhu Pobeda, rekao je:

„Ne znam da li je još živa. Ali mislim da nije, jer je gore od 12. avgusta. Nerealno je preživeti toliko dugo na toj visini.“