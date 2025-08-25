OVE FOTOGRAFIJE LEDE KRV U ŽILAMA! Stižu upozorenja sa svih strana, ali ljudi uopšte ne mare! U velikoj su OPASNOSTI! (FOTO/VIDEO)
U Istočnom Saseksu u Velikoj Britaniji poslato je ponovo upozorenje ljudima da se drže podalje od ivica i podnožja litica nakon što se pojavila velika pukotina.
Pukotina duga nekoliko metara
Pukotina se proteže nekoliko metara duž dela litica Sedam sestara, u blizini Siforda. Ovo područje je poslednjih godina već imalo više odrona litica, uključujući i jedan 2021. godine, piše Bi-Bi-Si.
Zvaničnici upozoravaju na opasnost
Zvaničnici su potvrdili da su svesni nove pukotine i apelovali na ljude da "ostanu što dalje od ivica i podnožja litica. Rizik jednostavno nije vredan toga."
Uprava Nacionalnog parka Saut Dauna dodala je: "S obzirom na nestabilnu prirodu krečnjaka, odroni litica dešavaju se nasumično kao deo prirodnih procesa obalne erozije."
Pravljenje selfija na litici je izuzetno opasno!
Britanska obalska straža (HM Coastguard) upozorila je svakog ko pokušava da napravi selfi blizu litica da "to može biti poslednja fotografija koju ćete ikada snimiti."
- Periodi intenzivnih padavina često čine ivice litica ranjivijim. Litice mogu biti nestabilnije nego što izgledaju, a odroni ili klizišta mogu se desiti bez ikakvog upozorenja - rekao je portparol Britanske obalske straže.