U Istočnom Saseksu u Velikoj Britaniji poslato je ponovo upozorenje ljudima da se drže podalje od ivica i podnožja litica nakon što se pojavila velika pukotina.

Pukotina duga nekoliko metara

Pukotina se proteže nekoliko metara duž dela litica Sedam sestara, u blizini Siforda. Ovo područje je poslednjih godina već imalo više odrona litica, uključujući i jedan 2021. godine, piše Bi-Bi-Si.

Litica Sedam sestara u Istočnom Saseksu u Engleskoj. Mnogi dolaze da prave selfije uprkos upozorenjima vlasti da može doći do obrušavanja tog dela litične obale u more.

Zvaničnici upozoravaju na opasnost

Zvaničnici su potvrdili da su svesni nove pukotine i apelovali na ljude da "ostanu što dalje od ivica i podnožja litica. Rizik jednostavno nije vredan toga."

Uprava Nacionalnog parka Saut Dauna dodala je: "S obzirom na nestabilnu prirodu krečnjaka, odroni litica dešavaju se nasumično kao deo prirodnih procesa obalne erozije."

Pravljenje selfija na litici je izuzetno opasno!

Britanska obalska straža (HM Coastguard) upozorila je svakog ko pokušava da napravi selfi blizu litica da "to može biti poslednja fotografija koju ćete ikada snimiti."