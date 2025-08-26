Slušaj vest

Nemačka se neće pridružiti inicijativi zapadnih saveznika za priznavanje palestinske države na predstojećoj Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, izjavio je danas u Berlinu kancelar Fridrih Merc.

Nakon što su Francuska, Velika Britanija i Kanada najavili da će priznati Palestinu na zasedanju Generalne skupštine UN u septembru, Merc je rekao da je stav njegove vlade "jasan kada je reč o mogućem priznanju države Palestine", prenosi Rojters.

"Nećemo se pridružiti toj inicijativi. Ne vidimo da su uslovi ispunjeni", kazao je Merc na zajedničkoj konferenciji za medije sa kanadskim premijerom Markom Karnijem.

Karni je krajem jula rekao da Kanada planira da prizna državu Palestinu na Generalnoj skupštini UN, nakon sličnih najava Francuske i Velike Britanije.