Ministarstvo za unutrašnju bezbednost Sjedinjenih Američkih Država najavilo je predlog pravila koje bi ograničilo koliko dugo strani studenti mogu da borave u zemlji, pošto su do sada mogli da ostanu dokle god su imali status redovnog studenta.

Prema novim pravilima, koji će danas biti objavljeni, strani studenti i posetioci na razmeni bi mogli da borave u SAD-u najviše četiri godine, u skladu s trajanjem programa u kojem učestvuju.

Te izmene se odnose na nosioce F viza, koji su prema trenutnim pravilima mogli da ostanu u zemlji tokom "trajanja statusa", što je značilo da su mogli da ostanu duže od četiri godine ako su nastavili studije ili obnavljali svoj status.

Zvaničnici Ministarstva za unutrašnju bezbednost (DHS) istakli su da je novo pravilo uvedeno kako bi se smanjile zloupotrebe sistema, navodeći da su prethodne administracije omogućile stranim studentima da ostanu u SAD "na neodređeno vreme", što je izazvalo bezbednosne rizike i opteretilo američke poreske obveznike.

Portparol Ministarstva za unutrašnju bezbednost rekao je da bi novo pravilo omogućilo bolji nadzor i smanjilo broj "večitih studenata" koji zloupotrebljavaju sistem, dodajući da će strani studenti biti podložni redovnoj proceni kako bi mogli da ostanu u SAD-u duže od četiri godine.

Međutim, kritičari ovog predloga smatraju da će novo pravilo stvoriti dodatnu nesigurnost među stranim studentima i predstavljati birokratske prepreke.

Predsednica Alijanse predsednika, koja okuplja lidere više od 500 američkih koledža i univerziteta, Mirijam Feldblum, upozorava da bi pravilnik mogao da ugrozi prava studenata i da im oteža uslove za studiranje u SAD.

Takođe, izvršna direktorka NAFSA, Udruženja međunarodnih edukatora, Fanta Av, tvrdi da će ovaj potez odvratiti potencijalne međunarodne studente od izbora SAD kao destinacije, što bi moglo da ima negativne posledice po američku ekonomiju i konkurentnost.

Prema izveštaju Instituta za međunarodno obrazovanje, pad broja prijava stranih studenata već je evidentan, a 35 odsto anketiranih škola prijavilo je smanjenje broja prijava u odnosu na prethodnu akademsku godinu.