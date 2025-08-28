Slušaj vest

Američki bombarder B-52 jedva je izbegao sudar sa malim privatnim avionom dok je leteo u blizini aerodroma Minot, u Južnoj Dakoti, ubrzo nakon što je pilot putničkog aviona kompanije "SkyWest" (Delta) bio primoran da izvede agresivan manevr kako bi izbegao sudar sa B-52, prema podacima američkog Nacionalnog odbora za bezbednost saobraćaja (NTSB).

Pilot komercijalnog aviona je tog dana rekao svojim putnicima da je bio iznenađen kada je video bombarder kako se nadvija sa desne strane, a američko ratno vazduhoplovstvo je takođe saopštilo da kontrolori leta nikada nisu upozorili posadu B-52 na obližnji putnički avion.

Zvaničnici su tada rekli da je prelet B-52 unapred odobren sa Federalnom upravom za vazduhoplovstvo (FAA) i privatnim kontrolorima koji nadgledaju aerodrom Minot.

Izveštaj NTSB ne identifikuje uzrok incidenata, ali transkript razgovora između tri aviona, dežurnog kontrolora leta u Minotu i regionalnog kontrolora FAA u radarskom centru u Rapid Sitiju, pokazuje da je tog dana sa radarskog tornja izdato nekoliko zbunjujućih komandi.

Dok su se avioni B-52 i "SkyWest" približavali aerodromu iz različitih pravaca, kontrolor je rekao avionu ''SkyWest) koji je prevozio 80 ljudi da leti u krug udesno, dok pilot nije rekao kontroloru da to ne želi da uradi jer je bombarder sa njegove desne strane, a da je zbog toga obustavio prilaz aerodromu.

U jednom trenutku, kontrolor je nameravao da izda uputstva avionu Delta, ali je greškom pozvao pozivni znak bombardera i morao je da otkaže tu naredbu.

Manje od minut nakon što je B-52 prešao putanju putničkog aviona, zamalo je udario u mali avion koji je takođe kružio, dok je bombarder proleteo pored aerodroma na putu nazad ka vazduhoplovnoj bazi Minot, gde je stacionirano 26 bombardera.

Konsultant za bezbednost avijacije Džef Guceti, koji je istraživao padove aviona i za NTSB i za FAA, rekao je da kontrolor nije dao komande avionima Delta i Pajper da kruže dovoljno brzo da bi ostali na bezbednoj udaljenosti od bombardera.

Transkript pokazuje da lokalni kontrolor svaki put poziva regionalnog kontrolora FAA da dobije dozvolu pre nego što izda komandu avionima.

Guceti je rekao da nije jasno da li je preduzimanje tog dodatnog koraka konsultacija sa drugim kontrolorom odložilo komande ili da li kontrolor Minota jednostavno nije predvideo koliko će se avioni približiti.