Sud u švedskom gradu Eskilstuni doneo je u utorak presudu za ubistvo Sirijke Abijer (27) koja je želela da se razvede od supruga.

Porodica njenog muža, takođe Sirijca, odlučila je da ona zbog toga "mora da umre".

Za različite oblike umešanosti u zločin bilo je optuženo više članova porodice, ali je dvoje osuđeno na doživotnu kaznu: muž Mohamed Osman (37) za ubistvo i njegova majka Saila Bakar (55) za podstrekavanje na ubistvo.

Upravo je svekrva, prema presudi, donela odluku da snaja mora biti ubijena.

Dever ubijene dobio je 12 godina zatvora za pomaganje pri ubistvu i teško prikrivanje počinioca, dok je još četvoro članova porodice osuđeno na blaže kazne za prikrivanje. Svi su negirali krivicu. Sud smatra da je motiv bio "vraćanje porodične časti".

Saila Bakar (55) i Mohamed Osman (37) Foto: Police

Žena je ubijena 17. septembra prošle godine u svom stanu u Eskilstuni, nedugo nakon što je posetila sestru i spremala se da otputuje u Grčku, gde je muž odveo njihovo dvoje dece.

Pred polazak je sestri dala ogrlicu sa imenom sinova, rekavši: "Ako mi se nešto dogodi, želim da ovo jednog dana predaš mojoj deci".

Očajnički je pokušavala da dobije razvod, želela je da studira i položi vozački ispit, ali pre svega da živi život oslobođen nametnutih normi.

U Siriji su je, sa 17 godina, udali za rođaka, a nakon preseljenja u Švedsku porodica muža strogo je kontrolisala njen život. Više puta je prijavljivala nasilje i pretnje smrću, ali je pod pritiskom i ucenama povlačila prijave.

Na fotografijama koje je sama napravila videle su se povrede - modrice, slomljena ruka, podlivi i tragovi davljenja.

Pošto nije odustajala od razvoda, svekrva Saila Bakar počela je da planira njeno ubistvo. Najpre je pokušala da za 5.000 evra angažuje ubicu u Nemačkoj, ali kada je on odbio, zadatak je prebačen na njenog sina Mohameda Osmana.

Pod izgovorom da će razgovarati o razvodu, namamio je suprugu na sastanak, gde ju je, prema optužnici, zadavio ili ugušio.

Njeno telo pronađeno je 17. septembra, nakon što su porodica i kolege alarmirali policiju.

Ukupno je sedam članova porodice osuđeno za saučesništvo u ubistvu mlade majke.