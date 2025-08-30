Slušaj vest

Tri tinejdžera poginula su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u škotskom Hajlendsu u četvrtak uveče. Do nesreće je došlo kada je beli "ford fiesta", u kojem su se nalazili, sleteo s puta, prenosi Skaj njuz.

Hitne službe primile su dojavu o nesreći na putu A830, južno od Arisaiga, oko 23:15 časova. Nažalost, po dolasku na mesto nesreće mogli su samo konstatovati smrt troje mladih - vozača i dvojice putnika.

Iako formalna identifikacija još nije izvršena, škotska policija saopštila je da se veruje kako su sve tri žrtve mladići u srednjim tinejdžerskim godinama.

- Naše misli su uz porodice i prijatelje osoba koje su stradale u ovoj nesreći - izjavio je lokalni inspektor.

On je istakao da je istraga u toku kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do tragedije.

- Apelujem na sve koji su bili svedoci nesreće, a još nisu razgovarali s policijom, da nam se jave. Takođe, apelujem na sve koji su se nalazili u tom području i koji možda imaju snimke sa kamera u vozilima koje bi mogle pomoći istrazi, da nam se jave - rekao je.

(Kurir.rs/Sky News/Preneo: V.M.)

