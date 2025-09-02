I BELGIJA ĆE PRIZNATI PALESTINU! Šef diplomatije objavio da će Brisel uvesti i "čvrste sankcije" protiv izraelske vlade
Belgija će priznati državu Palestinu na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija tokom septembra, izjavio je danas belgijski ministar spoljnih poslova Maksim Prevo.
- Palestinu će priznati Belgija na zasedanju UN, a protiv izraelske vlade se uvode čvrste sankcije - napisao je Prevo na društvenoj mreži X.
Francuski predsednik Emanuel Makron je krajem jula rekao da će Francuska priznati državu Palestinu na Generalnoj skupštini UN, koja će biti održana od 9. do 23. septembra u Njujorku.
Posle toga, desetak zapadnih vlada pozvalo je druge zemlje širom sveta da učine isto.
- S obzirom na humanitarnu tragediju koja se odvija u Palestini, posebno u Gazi, i suočena sa nasiljem koje je Izrael počinio kršeći međunarodno pravo, Belgija je morala da donese čvrte odluke kako bi povećala pritisak na izraelsku vladu i teroriste Hamasa - rekao je Prevo.
Prema njegovim rečima, Belgija će se pridružiti zemljama potpisnicama Njujorške deklaracije, trasirajući put ka rešenju o dve države i samim tim priznajući ih.
Kanada je takođe izrazila nameru da prizna Palestinu.
Velika Britanija je saopštila da će priznati Palestinu ukoliko Izrael ne preuzme niz obaveza, uključujući prekid vatre u Pojasu Gaze.
Ukupno tri četvrtine zemalja članica UN priznaju državu Palestinu, koju je proglasilo palestinsko rukovodstvo u egzilu krajem 1980-ih godina.
