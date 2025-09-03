Slušaj vest

Direktorka škole je sebi oduzela život skočivši sa litice prvog dana školske godine nakon kampanje homofobičnog zlostavljanja.

Karolina Granžan (42) kontaktirala je francusku telefonsku liniju za pomoć u slučaju samoubistva nekoliko sati pre nego što je skočila 30 metara sa strmog brda blizu Anglar-de-Salersa u Kantalu u Francuskoj, gde je živela.

Žena je bila izložena homofobičnom uznemiravanju i pretnjama smrću u malom vrtiću u kojem je predavala u Musažu, selu sa 300 stanovnika.

Iako Granžan nikada nije javno govorila o svojoj seksualnosti, neko u selu je otkrio da je udata za ženu i započeo kampanju mržnje.

Prvi incident se dogodio u decembru 2023. godine kada su joj pisali uvredljive grafite na zidu škole.

Podnela je žalbu, ali tri meseca kasnije pojavilo se još homofobičnih grafita.

Ukupno je podnela pet žalbi vlastima i policija je pokrenula istragu, ali uznemiravanje se i dalje nastavljalo.

Drugi slogani su počeli da se pojavljuju po školskom dvorištu, a jedan je glasio: „Izlazi odavde, k***o.“ Dobijala je i pretnje smrću poput: „Umri, prljavi k***o.“

Maltretiranje je postalo toliko ozbiljno da se Granžan nije vratila da predaje u vrtiću za novu školsku godinu 2024.

Nije osećala podršku institucije, koja ju je zamolila da promeni školu, a zatim ju je ohrabrila da promeni posao kada je ona odbila.

Granžan se takođe osećala razočarano od strane skupštine sela, koja je navodno bila više zabrinuta zbog lošeg publiciteta nego što se zauzela da joj pomogne.

Njeno iskustvo zlostavljanja dokumentovao je francuski autor stripova Remedijum (pravo ime Kristof Tardje).

„U šoku sam. Njena supruga me je kontaktirala na kraju dana da mi saopšti užasne vesti. To je šteta i imam utisak da ništa nije učinjeno da se to spreči. „Nedavno se nagomilalo nekoliko događaja koji su pojačali njen osećaj nepravde. Prvo, odbacivanje njene žalbe, a zatim unapređenje nacionalnog prosvetnog inspektora koji je, prema njenim rečima, nije zaista podržavao tokom cele ove afere. Postoji poruka u činjenici da je izabrala baš ovaj datum na početku školske godine da sebi oduzme život.“