ŠESTORICA KANDIDATA DESNIČARSKE STRANKE UMRLA ZA NEKOLIKO DANA: Drama u Nemačkoj, Alis izrazila sumnju!
U nemačkoj pokrajini Severna Rajna Vestfalija u roku od samo nekoliko dana umrla su četvorica kandidata desničarske stranke Alternativa za Nemačku (AfD) za izbore zakazane za 14. septembar.
U međuvremenu su umrla još dva političara.
Svi oni su preminuli "iznenada i potpuno neočekivano".
Umrli su Ralf Lange star 67 godina, Štefan Berendes (59), Volfgang Klinger (72) i Volfgang Zajc (59), a zbog toga stotine glasačkih listića upućenih poštom sada više ne važe, pa novi moraju da budu odštampani, i izabrani drugi kandidati.
Stranka AfD se još nije zvanično oglasila tim povodom, a jedino je regionalni ogranak partije iz Rura objavio umrlicu jednom od preminulih kandidata, Volfgangu Zajcu.
U javnosti se javlja sve veća nesigurnost zbog onoga što se dogodilo.
Za sada, međutim, nema konkretnih dokaza da je neko spolja umešan u ove smrtne slučajeve, a nije pokrenuta ni policijska istraga.
Otkriven je uzrok smrti dvojice političara koji su u međuvremenu preminuli. Jedan je imao postojeće oboljenje jetre i umro je od otkazivanja bubrega, dok je drugi izvršio samoubistvo, potvrdio je portparol AfD u Severnoj Rajni-Vestfaliji.
Severna Rajna-Vestfalija ima 18 miliona stanovnika, a navodno će se 20.000 kandidata kandidovati za funkcije na lokalnim izborima 14. septembra.
AfD je postala druga najveća stranka u Nemačkoj na februarskim saveznim izborima, šireći se iz svoje istočne baze i na područja zapada.
Domaća obaveštajna agencija klasifikovala ju je kao desničarsku ekstremističku organizaciju u maju, pre nego što je stavila pauzu na taj opis zbog žalbe koja je u toku na sudu. U tri istočne države, njena udruženja AfD se i dalje navode kao ekstremistička.
Broj smrtnih slučajeva ipak je pokrenuo pitanja na društvenim mrežama. Ministarstvo unutrašnjih poslova države istaklo je da su preminuli i kandidati iz drugih stranaka, uključujući Zelene i Socijaldemokrate.
Prvobitni izveštaji su se fokusirali na vesti da su četiri njena kandidata preminula, a zatim su se pojavile i smrti dva rezervna kandidata, što je izazvalo mnoštvo teorija zavere na društvenim mrežama.
Koliderka AfD-a Alis Vajdel nije se trudila da uguši spekulacije, ponovo objavljujući tvrdnju penzionisanog ekonomiste Stefana Homburga da je broj smrtnih slučajeva kandidata „statistički gotovo nemoguć“.
Međutim, upitana o glasinama u svojoj stranci, druga ličnost AfD-a u Severnoj Rajni-Vestfaliji, Kej Gotšalk, priznala je u utorak da „ono što imam pred sobom - ali to su samo delimične informacije - trenutno ne potkrepljuje ove sumnje“.
On je za "Politikov" Berlinski podkast rekla da njegova stranka želi da se slučajevi istraže „bez odmah ulaska u teritoriju teorije zavere“. Rekla je da moraju pažljivo da postupaju sa porodicama o kojima je reč, jer su izgubile člana porodice.
