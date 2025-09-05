Slušaj vest

Državni sekretar SAD Marko Rubio kritikovao je danas Francusku i druge zemlje koje su spremne da priznaju palestinsku državu tvrdeći da ih je upozorio na moguću odmazdu od strane Izraela u obliku pripajanja teritorija Zapadne obale.

Rubio je odbio da se pridruži svetskim osudama planu naseljavanja Zapadne obale koji je odobrio Izrael, kojim se dovodi u pitanje mogućnost stvaranja palestinske države.

Dvadesetak zemalja među kojima su Velika Britanija, Francuska, Španija, Italija i Kanada u avgustu su odbacili projekat izgradnje 3.400 stanova u okupiranoj Zapadnoj obali zato što se time deli palestinska teritorija na dva dela.

"Što se tiče Zapadne obale i aneksije, ništa nije defnintivno, To je tema o kojoj se raspravlja u određenim sektorima izraelske politike", rekao je Rubio tokom posete glavnom gradu Ekvadora.

"Ono što mogu da vam kažem je da je to bilo potpuno predvidljivo", dodao je on.

Plan izgradnje stanova je izazvao oštru međunarodnu kritiku.

UN i EU su pozvale Izrael da odustane od tog plana.

Palestinska uprava koja delimično upravlja Zapadnom obalom brzo je osudila meru.

Francuski predsednik Emanuel Makron će 22. septembra biti kopredsedavajući sa saudijskim princom Mohamedom Ben Salmanom na konferenciji u sedištu UN u Njujorku oko "rešenja sa dve države", tokom koje Pariz treba formalno da prizna državu Palestinu zajedno sa više drugih zemalja kao što su Australija, Belgija i Kanada.

"Rekli smo im da će to dovesti do takvih recipročnih akcija i da će to otežati postizanje primirja" rekao je danas Rubio.

On je takođe oceno da je pritisak da se ojača status Palestinske uprave na Zapadnoj obali okuražio njihovog rivala Hamas u Gazi.

"Na dan kada su Francuzi objavili svoju odluku Hamas se povukao sa pregovaračkog stola, rekao je Rubio.

Izraelski ekstremnodesničarski ministar Bezalel Smotrič ponovo je juče pozvao na aneksiju velikih delova Zapadne obale da bi se zakopala ideja palestinske države.