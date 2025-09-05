"AMERIČKI I EVROPSKI VOJNICI U UKRAJINI? DEFINITIVNO NE!" Ovo je konačni odgovor Kremlja na bezbednosne garancije Kijevu koje je najavilo 26 zemalja (FOTO)
Strani vojni kontingent ne mogu da osiguraju bezbednosne garancije za Ukrajinu i potrebno je mnogo posla da se uradi pre sastanka na visokom ili najvišem nivou između Moskve i Kijeva o rešavanju sukoba u Ukrajini.
Rojters prenosi da je to danas saopšteno iz Kremlja.
U četvrtak se 26 zemalja obavezalo da će pružiti posleratne bezbednosne garancije Ukrajini, koje će uključivati međunarodne snage na kopnu, moru i u vazduhu.
- Da li bezbednosne garancije Ukrajini mogu da osiguraju i pruže strani, posebno evropski i američki, vojni kontingenti? Definitivno ne, ne mogu - rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov ruskoj državnoj novinskoj agenciji RIA Novosti.
On je to izjavio na marginama Istočnog ekonomskog foruma u Vladivostoku.
- To ne može da služi kao bezbednosna garancija Ukrajini koja bi bila prihvatljiva za našu zemlju - kazao je portparol ruskog predsednika Vladimira Putina.
Britanska agencija navodi da se, uprkos pokušajima američkog predsednika Donalda Trampa da pronađe rešenje za sukob, čini da se ne nazire kraj rata koji je Rusija pokrenula opštom invazijom na Ukrajinu u februaru 2022.
Peskov je takođe rekao da su sve potrebne bezbednosne garancije za Ukrajinu sadržane u odredbama sporazuma postignutih na mirovnim pregovorima u Istanbulu 2022. godine.
Prema tim okvirima, Ukrajina je trebalo da odustane od ulaska u NATO i usvojila neutralan status države bez nuklearnog oružja.
Zauzvrat, dobila bi bezbednosne garancije SAD, Rusije, Kine, Velike Britanije i Francuske.
Peskov je poručio i da je Moskva zadovoljna trenutnim nivoom predstavnika na pregovorima između Rusije i Ukrajine.
- Pre sastanka na visokom ili najvišem nivou, potrebno je obaviti ogromnu količinu, da tako kažemo, posla kako bi se rešila manja pitanja, mala tehnička pitanja, koja zajedno čine ceo proces rešavanja - zaključio je Peskov.
(Kurir.rs/Reuters/Preveo i priredio: N. V.)