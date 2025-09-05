Slušaj vest

Strani vojni kontingent ne mogu da osiguraju bezbednosne garancije za Ukrajinu i potrebno je mnogo posla da se uradi pre sastanka na visokom ili najvišem nivou između Moskve i Kijeva o rešavanju sukoba u Ukrajini.

Rojters prenosi da je to danas saopšteno iz Kremlja.

U četvrtak se 26 zemalja obavezalo da će pružiti posleratne bezbednosne garancije Ukrajini, koje će uključivati međunarodne snage na kopnu, moru i u vazduhu.

- Da li bezbednosne garancije Ukrajini mogu da osiguraju i pruže strani, posebno evropski i američki, vojni kontingenti? Definitivno ne, ne mogu - rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov ruskoj državnoj novinskoj agenciji RIA Novosti.

Ruski predsednik Vladimir Putin i portparol Kremlja Dmitrij Peskov Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL, YURI KOCHETKOV/EPA, Grigory Sysoyev/Pool Sputnik Kremlin

On je to izjavio na marginama Istočnog ekonomskog foruma u ​​Vladivostoku.

- To ne može da služi kao bezbednosna garancija Ukrajini koja bi bila prihvatljiva za našu zemlju - kazao je portparol ruskog predsednika Vladimira Putina.

Britanska agencija navodi da se, uprkos pokušajima američkog predsednika Donalda Trampa da pronađe rešenje za sukob, čini da se ne nazire kraj rata koji je Rusija pokrenula opštom invazijom na Ukrajinu u februaru 2022.

Vladimir Putin, Sergej Lavrov i Dmitrij Peskov Foto: AP/Pavel Bednyakov, EPA/Sergei Chirikov Pool, EPA/Michael Klimentyev Sputnik K

Peskov je takođe rekao da su sve potrebne bezbednosne garancije za Ukrajinu sadržane u odredbama sporazuma postignutih na mirovnim pregovorima u Istanbulu 2022. godine.

Prema tim okvirima, Ukrajina je trebalo da odustane od ulaska u NATO i usvojila neutralan status države bez nuklearnog oružja.

Koalicija voljnih, Volodimir Zelenski i Emanuel Makron Foto: Ludovic Marin/Pool AFP, Michel Euler/AP, CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA

Zauzvrat, dobila bi bezbednosne garancije SAD, Rusije, Kine, Velike Britanije i Francuske.

Tramp i Zelenski u Ovalnom kabinetu Foto: Youtube/AP

Peskov je poručio i da je Moskva zadovoljna trenutnim nivoom predstavnika na pregovorima između Rusije i Ukrajine.

Ruski napad raketama i dronovima na Kijev i širom Ukrajine Foto: Printscreen X

- Pre sastanka na visokom ili najvišem nivou, potrebno je obaviti ogromnu količinu, da tako kažemo, posla kako bi se rešila manja pitanja, mala tehnička pitanja, koja zajedno čine ceo proces rešavanja - zaključio je Peskov.

(Kurir.rs/Reuters/Preveo i priredio: N. V.)

Volodimir Zelenski Emanuel Makron (13).jpg
shutterstock_536907043 copy.jpg
Donald Tramp Vladimir Putin Si Djinping.jpg
ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ruski predsednik Vladimir Putin mapa Evrope vojska
britanski premijer Kir Starmer francuski predsednik Emanuel Makron ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ruski predsednik Vladimir Putin