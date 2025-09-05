Slušaj vest

Strani vojni kontingent ne mogu da osiguraju bezbednosne garancije za Ukrajinu i potrebno je mnogo posla da se uradi pre sastanka na visokom ili najvišem nivou između Moskve i Kijeva o rešavanju sukoba u Ukrajini.

Rojters prenosi da je to danas saopšteno iz Kremlja.

- Da li bezbednosne garancije Ukrajini mogu da osiguraju i pruže strani, posebno evropski i američki, vojni kontingenti? Definitivno ne, ne mogu - rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov ruskoj državnoj novinskoj agenciji RIA Novosti.

1/6 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin i portparol Kremlja Dmitrij Peskov Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL, YURI KOCHETKOV/EPA, Grigory Sysoyev/Pool Sputnik Kremlin

On je to izjavio na marginama Istočnog ekonomskog foruma u ​​Vladivostoku.

- To ne može da služi kao bezbednosna garancija Ukrajini koja bi bila prihvatljiva za našu zemlju - kazao je portparol ruskog predsednika Vladimira Putina.

Britanska agencija navodi da se, uprkos pokušajima američkog predsednika Donalda Trampa da pronađe rešenje za sukob, čini da se ne nazire kraj rata koji je Rusija pokrenula opštom invazijom na Ukrajinu u februaru 2022.

1/6 Vidi galeriju Vladimir Putin, Sergej Lavrov i Dmitrij Peskov Foto: AP/Pavel Bednyakov, EPA/Sergei Chirikov Pool, EPA/Michael Klimentyev Sputnik K

Peskov je takođe rekao da su sve potrebne bezbednosne garancije za Ukrajinu sadržane u odredbama sporazuma postignutih na mirovnim pregovorima u Istanbulu 2022. godine.

Prema tim okvirima, Ukrajina je trebalo da odustane od ulaska u NATO i usvojila neutralan status države bez nuklearnog oružja.

1/21 Vidi galeriju Koalicija voljnih, Volodimir Zelenski i Emanuel Makron Foto: Ludovic Marin/Pool AFP, Michel Euler/AP, CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA

Zauzvrat, dobila bi bezbednosne garancije SAD, Rusije, Kine, Velike Britanije i Francuske.

1/6 Vidi galeriju Tramp i Zelenski u Ovalnom kabinetu Foto: Youtube/AP

Peskov je poručio i da je Moskva zadovoljna trenutnim nivoom predstavnika na pregovorima između Rusije i Ukrajine.

1/23 Vidi galeriju Ruski napad raketama i dronovima na Kijev i širom Ukrajine Foto: Printscreen X

- Pre sastanka na visokom ili najvišem nivou, potrebno je obaviti ogromnu količinu, da tako kažemo, posla kako bi se rešila manja pitanja, mala tehnička pitanja, koja zajedno čine ceo proces rešavanja - zaključio je Peskov.