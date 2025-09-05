Slušaj vest

Margo Koen (36) je planinarila na vrhu Trikuni u Kanadi sa svojim psom, Zajonom, i dva prijatelja 24. avgusta, kada je skrenula sa staze i naišla na liticu koji im je blokirao put nazad.

Dok je grupa pokušavala da se popne preko litice, mešanac pit bula je izgubio ravnotežu i počeo da klizi niz padinu, što je navelo Koenovu da zgrabi povodac.

Margo Koen planinarka.JPG
Planinarka Margo Koen Foto: Instagram/Margaux Coen

 - Imala sam instinkt da jednostavno zgrabim povodac - rekla je planinarka iz svog bolničkog kreveta u Severnom Vankuveru.

- Ali nisam shvatila da ću zbog ovoga, i zbog njegove težine, samo pasti. Nije bio pravi pad. Srušila sam se oko četiri puta. Dakle, verovatno sam pala 6 metara, a zatim udarila licem o stene, a onda padala iznova i iznova i iznova.

Koenova je rekla da je bila svesna svega, ali kada je prestalo, pogledala je u svoju desnu nogu, shvatila da "nije sve kako treba" i vrisnula od bola.

Margo Koen planinarka.JPG
Planinarka Margo Koen Foto: Instagram/Margaux Coen

Njeni prijatelji su pozvali hitne službe, a Koenova je osetila olakšanje kada je videla svog psa živog, kako sedi pored nje i maše repom uprkos povređenoj šapi, objavio je ovaj medijski kanal.

- Moj pas je sedeo pored mene i mahao repom, kao da se ništa nije dogodilo - rekla je.

planinarka Margo Koen.JPG
Planinarka Margo Koen Foto: Gofundme

Koen i njen verni pas su spašeni više od dva sata kasnije i helikopterom prebačeni u bolnicu, gde se leči od slomljene noge.

Nakon što je već prošla kroz jednu operaciju i čeka drugu na svom dugom putu oporavka, Koenova je i dalje zahvalna svojim prijateljima i timu za potragu i spasavanje koji je spasao nju i Zajona.

- Jednostavno verujem da me je neko tog dana pazio - rekla je ona.

(Kurir.rs/NY Post/Preneo: Đ. M.)

