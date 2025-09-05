PLAN NASTAO NEPOSREDNO NAKON SAMITA TRAMPA I PUTINA NA ALJASCI, RAZMOTRILA GA "KOALICIJA VOJNIH"

PLAN NASTAO NEPOSREDNO NAKON SAMITA TRAMPA I PUTINA NA ALJASCI, RAZMOTRILA GA "KOALICIJA VOJNIH"

Ukoliko Rusija i Ukrajina ikada postignu mirovni sporazum, SAD bi mogle da preuzmu vodeću ulogu nadzora velike tampon zone unutar Ukrajine osmišljene sa ciljem zaštite ove zemlje od Rusije.

To je pod oznakom ekskluzivno objavio NBC njuz pozivajući se na izjave četiri neimenovane osobe upoznate sa planom o kojem su razgovarali vojni zvaničnici saveznika Ukrajine, uključujući Ameriku.

Tampon zona bi bilo veliko demilitarizovano područje, čije granice još nisu određene, unutar onoga što je sada Ukrajina i delila bi rusku i ukrajinsku teritoriju u toj zemlji.

Navodi se da bi SAD, delom i zbog svojih tehnoloških mogućnosti, imale vodeću ulogu u kontroli nad tampon zonom, korišćenjem dronova i satelita, zajedno sa drugim obaveštajnim kapacitetima, ali bi koordinisale delovanje sa drugim zemljama koje bi takođe vršile nadzor.

- Za bezbednost zone bi potom mogle da budu zadužene trupe iz jedne ili više zemalja koje nisu članice NATO, poput Saudijske Arabije ili čak Bangladeša - kazale su američkoj televiziji osobe upoznate sa planom.

Saudijska Arabija, kojom de fakto vlada princ prestolonaslednik Muhamed bin Salman, bila je već domaćin pregovora Ukrajine i Rusije.

Oni su naveli da "američke trupe ne bi bile raspoređene unutar Ukrajine".

Izvori NBC su dodali da "ruski predsednik Vladimir Putin tek treba da pristane na bilo koji plan davanja bezbednosnih garancija Ukrajini, a učešće NATO pa čak i nagoveštaj toga je za njega veliki problem, pa autori muku muče sa tim da izbegnu korišćenje snaga NATO ili bilo čega što podseća na brend Alijanse".

Umesto toga, neke od garancija bi se verovatno oslanjale na trupe iz zemalja koje nisu članice NATO i na niz bilateralnih sporazuma između Ukrajine i njenih saveznika koji bi Ukrajini dali bezbednosne garancije bez uključivanja Člana 5 Povelje NATO - napad na jednog znači napad na sve - što je crvena linija za Moskvu.

Navodi se da je bilo koji plan samo okvirni sve dok se Putin i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ne dogovore o jednom dokumentu, zajedno sa liderima zemalja koje bi bile uključene u bezbednosne garancije, uključujući američkog predsednika Donalda Trampa.

Ovaj plan je razvijen neposredno nakon Trampovog sastanka sa Putinom na Aljasci 15. avgusta.

Prvobitno se očekivalo da će taj sastanak dovesti do daljih razgovora, moguće i direktnih pregovora između Putina i Zelenskog, ali je napredak ka mirovnom sporazumu od tada zaustavljen.

Ipak, ukrajinski saveznici su nastavili sa radom na potencijalnim bezbednosnim garancijama, koje bi najverovatnije bile ključne za mir.

U četvrtak su se članovi grupe saveznika, koja je neformalno poznata kao "Koalicija voljnih", sastali kako bi formalizovali aspekte plana.

Sastanak su predvodile Francuska i Velika Britanija, od kojih se takođe očekuje da predvode sveukupne napore da se Ukrajini osigura bezbednost nakon završetka rata.

Osobe upoznate sa planom nisu kazale NBC njuzu da li je Tramp podržao ili odbacio bilo kakve opcije.