Francuska ulazi u novu političku krizu, Vlada je pala nakon što je parlament danas izglasao nepoverenje premijeru Fransoa Bajruu. Predsednik Emanuel Makron sada je pred izazovom da imenuje novog premijera koji će uspeti da obezbedi stabilnu većinu i da povrati poverenje građana i institucija. Ovo je četvrti premijer kome je izglasano nepoverenje, a koga je postavio predsednik Emanuel Makron.

Više o dešavanjima u Francuskoj za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija", otkrio je novinar i predsednik udruženja “Svi Srbi u Parizu” Saša Pešić. Započeo je objašnjenjem da ovaj pad predstavlja više od obične smene.

- To je potvrda sistemskog raspada vladajuće strukture. Juče je bilo veoma turbulentno u francuskom parlamentu. Mnogi analitičari smatraju da je Fransoa Bajru izvršio politički atentat kada je sam tražio glasanje o poverenju, znajući da nema vladajuću većinu. Za nepoverenje je glasalo čak 364 poslanika.

Pešić je podsetio na Bajruovu izjavu koja je prethodila padu Vlade.

- Fransoa Bajru je izjavio da su budžetski rezovi veoma značajni, što je izazvalo veliko nezadovoljstvo. Misli da je ovo odgovorna odluka. Sa druge strane, Emanuel Makron će postati predsednik sa najviše premijera za vreme njegova dva mandata. Sada će imenovati svog sedmog premijera.

Istakao je da se izlaz iz institucionalne krize u Francuskoj trenutno ne nazire i da politička nestailnost u velikoj meri utiče na ekonomiju države, a potom govorio o daljim koracim predsednika Makrona.

- On će narednih dana imenovati novog premijera, a oko imena se ne govori mnogo. Pominje se jedino trenutni ministar odbrane Francuske, Sebastijan Lekornu, jedini ministar koji je i ostao ministar od kada je Emanuel Makron stao na čelo Francuske.

Za kraj potvrdio je da zabrinutost građana raste, da vlada velika ekonomska kriza, što slabi i poziciju Francuske u Evropskoj uniji.

