NAKON PADA FRANSOA BAJRUA PREDSEDNICA NARODNE SKUPŠTINE JAEL BRON-PIVE U IGRI ZA PREMIJERKU

Francuski predsednik Emanuel Makron imenovaće novog premijera u roku od nekoliko dana, nakon što je vladi koju je manje od godinu dana vodio Fransoa Bajru sinoć izglasano nepoverenje u donjem domu parlamenta.

Blumberg navodi da će Bajru zvanično danas podneti ostavku Makronu.

Koga god da Makron izabere za Bajruovog naslednika, imaće težak zadatak da sastavi vladu, a zatim pronađe način da oštro podeljena Narodna skupština usvoji budžet, što je prepreka koja je dovela do svrgavanja poslednja dva premijera.

Jael Bron-Pive, predsednica Narodne skupštine i članica Makronove stranke Renesansa, izjavila je jutros za francuski RTL da "stoji na raspolaganju da radi u interesu svoje zemlje, gde god je to potrebno".

BFMTV prenosi da je Bron-Pive kazala da je "očigledno" spremna da napusti čelnu funkciju u Narodnoj skupštini i preseli se u Matinjon (rezidenciju premijera Francuske) ako Makron to zatraži, iako "nije kandidat" za mesto predsednice vlade.

- Ako bih u budućnosti morala da preuzmem tu misiju, očigledno se ne bih ustručavala, ali to je izbor predsednika Republike - rekla je Bron-Pive.

Predsednica francuske Narodne skupštine založila se za "stabilnost" i "odgovornost" u narednim mesecima i insistirala na potrebi pronalaženja kompromisa kako bi zemlja napredovala.

- Još uvek idemo po planu. Stalno čujem "neće biti budžeta", to nije istina. Možemo da podnesemo predlog budžeta do 7. oktobra. To je za mesec dana, ne sutra - rekla je ona.

Bron-Pive je uverena da će "novi premijer sa novom vladom imati vremena da pronađe kompromis kako bi se o budžetu raspravljalo u Narodnoj skupštini, a zatim i glasalo o njemu", ali insistira na jednom suštinskom elementu - kompromisu.

Nova francuska politička kriza pokrenuta je juče obaranjem vlade premijera Bajrua, a ultralevica je najavila da će tražiti i opoziv i predsednika Makrona.

Pored toga, Marin le Pen, glavna ultradesničarska političarka i bivša predsednica Nacionalnog okupljanja koja je je i dalje vodeća figura te stranke, juče je dobila tračak nade da bi mogla da ipak bude kandidatkinja na predsedničkim izborima 2027.

Njoj je za period od period od 13. januara do 11. februara 2026. određeno žalbeno ročište o presudi kojom je ranije ove godine osuđena na dve godine kućnog pritvora i nanogicu, uz dve godine uslovno i 100.000 evra kazne, kao i na pet godina zabrane vršenja javnih funkcija.

Međutim, prava drama tek sledi sutra za kada su pristalice francuskog pokreta "Blokirajmo sve" najavili da će u potpunosti zaustaviti zemlju.

Frans24 navodi da, iako njihov onlajn poziv na protest podseća na pobunu "Žutih prsluka" iz 2018. godine, njihov profil je znatno drugačiji.

Navodi se da se u Francuskoj rasplamsava bes zbog nacrta budžeta premijera Bajrua za 2026. godinu, koji uključuje ukidanje dva nacionalna praznika, zamrzavanje penzija i smanjenje zdravstvene potrošnje za pet milijardi evra.

Iz tog nezadovoljstva nastao je novi pokret "Blokirajmo sve", koji je pozvao na demonstracije širom zemlje 10. septembra.

Za razliku od "Žutih prsluka", koji su tvrdili da su apolitični, pristalice pokreta "Blokirajmo sve" u velikoj meri naginju levici.