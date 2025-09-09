Slušaj vest

Melanija Tramp snažno saoseća sa decom koja pate u Ukrajini, ali ne gaji neprijateljstvo prema čoveku koji stoji iza napada, otkrio je njen suprug, američki predsednik Donald Tramp, piše list "Dejli bist".

- Oboje smo razočarani što se ovaj smešan rat nastavlja - rekao je Tramp u svoje i Melanijino ime.

Pismo Putinu u znak molbe za decu

Tramp je okončanjerata u Ukrajini naveo kao prioritet "prvog dana" svoje administracije, ali se osam meseci kasnije sukob i dalje vodi bez jasnog mirovnog plana.

Tokom sastanka na Aljasci prošlog meseca, Tramp je ruskom predsedniku Vladimiru Putinu lično predao "mirovno pismo" od svoje supruge, u kojem ga je zamolila da "zaštiti nevinost" dece.

- U današnjem svetu neka deca su primorana da nose tihu radost, netaknutu tamom oko njih, tiho prkošenje silama koje im mogu oduzeti budućnost. Gospodine Putin, Vi možete sopstvenim rukama vratiti njihov melodični smeh - napisala je Melanija, aludirajući na Ukrajinu, ali bez direktnog pominjanja rata.

Melanijino nezadovoljstvo bombardovanjem

Uoči samita, Melanija je privatno izražavala frustraciju zbog ruskih vazdušnih napada, koji su do jula usmrtili više od 13.800 civila, među njima oko 725 dece, prema podacima Ujedinjenih nacija.

Bela kuća je dodala da je Tramp na razgovorima 16. avgusta bio zabrinut i zbog sudbine više od 20.000 otete ukrajinske dece.

Tramp: "Prva dama se odlično slagala s Putinom"

Novinari su pitali Trampa da li je Melanija rekla nešto o Putinu nakon sastanka u Aljasci.

- Ne, zapravo se prva dama odlično slagala s Putinom, kao i ja - odgovorio je Tramp.

Nije sasvim jasno na šta je mislio, jer Melanija nije putovala sa njim na Aljasku. Ranije je viđena pored Putina na večeri G20 u Hamburgu 2017. i godinu dana kasnije na trilateralnom sastanku u Finskoj.

Poslednji put su fotografisani zajedno u novembru 2018. na ceremoniji u Parizu povodom 100 godina od završetka Prvog svetskog rata. Tri godine kasnije počeo je rat u Ukrajini.

Više puta probijeni rokovi za mir

Iako je Tramp obećao da će rat u Ukrajini okončati u roku od 24 sata od stupanja na vlast, Rusija je već ignorisala više od šest rokova koje je američki predsednik nametnuo za prekid vatre ili mirovni sporazum.

Melanija: Briga za decu iznad svega

Govoreći o svojim i stavovima supruge o Rusiji, Tramp je u nedelju rekao: "Ali znate, oboje smo razočarani što se ovaj smešan rat nastavlja."