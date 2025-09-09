Slušaj vest

Smenjeni francuski premijer Fransoa Bajru zvanično je podneo ostavku predsedniku Makronu u Jelisejskoj palati. Istovremeno, za sutra su najavljene masovne blokade širom zemlje. Proveravali smo šta dalje može da se očekuje na unutrašnjoj političkoj sceni Francuske.

Fransoa Bajru treći je premijer Francuske od 2024. godine. Njegov mandat okončan je nakon devet meseci i to glasanjem o poverenju u Narodnoj skupštini, na koje je sam pozvao. Čak 365 poslanika bilo je protiv, dok je njih 194 glasalo za, a 25 je ostalo uzdržano. Predložena smanjenja javne potrošnje, za koja je Bajru tvrdio da su neophodna u cilju obuzdavanja rastućeg državnog deficita i dugova, podelila su poslanike i dovela do kraja još jedne vlade.

Sagovornici za Kurir ističu da je u francuskom parlamentu prvi put zabeležen takav presedan:

- Ovaj pad predstavlja više od jedne obične smene, to je ipak potvrda sistemske slabosti vladajuće strukture, nakon raspada parlamentarne većine. Ne vidim neki izlaz iz ove insititucionalne krize. Dok nijedna politička opcija, ili koalicija, nema apsolutnu većinu, i dalje ćemo imati veoma veoma krhku vladu. Preko 60 odsto Francuza želi raspuštanje skupštine i raspisivanje novih izbora. Mislim da Makron nema političku hrabrost, jer zna da, bi on i po poslednjim istraživanjima, doživeo debakl - kaže Saša Pešić novinar i predsednik udruženja Svi Srbi u Parizu.

Iz Jelisejske palate saopštili su da će Makron u narednim danima imenovati novog premijera, i to sedmog po redu za vreme njegovog predsedavanja Francuskom. Ipak, upitno je ko će želeti da se upusti u ulogu koju mnogi smatraju političkim poljupcem smrti. Makron je nakon poslednjih parlamentarnih izbora izgubio većinu, tvrde analitičari dodajući da je od tada stvarana veštačka klima stabilnosti.

- Ja mislim da je teško da bilo ko sada formira većinu, jer postoje 3 bloka, od kojih su ova dva u većini u odnosu na blok koji podržava Makrona. I desnica i levica, i Melanšon, ali i Nacionalni front, dakle, imaju većinu u parlamentu, tako da će biti jako teško formirati vladu. U svakom slučaju, Francuska ulazi u jedan period potpune nestabilnosti, koja će trajati sve do predsedničkih izbora - kaže Zoran Milivojević, diplomata.

Da je Bajruov plan štednje nepopularan i van parlamenta, potvrđuje oštro protivljenje velikog broja građana. Od 15. jula, na društvenim mrežama širi se slogan: Bojkot, neposlušnost i solidarnost. Rastući protestni pokret pod nazivom „Blokirajte sve” nedeljama unazad poziva na sutrašnje blokade širom zemlje.

- Neredi svakako predstoje, nešto što je bilo tipa Žutih prsluka svojevremeno. Visok je nivo nezadovoljstva u Francuskoj, nezadovoljstvo imigracionom i socijalnom politikom, i problemima u vezi sa finansiranjem i rata u Ukrajini, i trošenjem budžetskih rezeveri na način koji ne ide u prilog građanima. Tako da je situacija, ja bih rekao, dosta delikatna. Pitanje je kako će se ponašati ova dva bloka, oni jesu suprotstavljeni ali imaju večinu, i Melanšonova levica i Nacionalni front - rekao je Milivojević.

Iz francuskog ministarstva unutrašnjih poslova poručuju da će oko 80 hiljada pripadnika žandarmerije i policije biti mobilisano, u cilju sprečavanja nereda i nasilja na ulicama.

