Slušaj vest

Smenjeni francuski premijer Fransoa Bajru zvanično je podneo ostavku predsedniku Makronu u Jelisejskoj palati. Istovremeno, za sutra su najavljene masovne blokade širom zemlje. Fransoa Bajru treći je premijer Francuske od 2024. godine. Njegov mandat okončan je nakon devet meseci i to glasanjem o poverenju u Narodnoj skupštini, na koje je sam pozvao.

Čak 365 poslanika bilo je protiv, dok je njih 194 glasalo za, a 25 je ostalo uzdržano. Predložena smanjenja javne potrošnje, za koja je Bajru tvrdio da su neophodna u cilju obuzdavanja rastućeg državnog deficita i dugova, podelila su poslanike i dovela do kraja još jedne vlade.

Gosti "Usijanja" koji su govorili na ovu temu bili su Branimir Đokić analitičar, Biljana Šahrimanjan Obradović Centar za stratešku analizu i Milovan Božinović sadašnji diplomata a bivši ambasador u Nemačkoj.

Foto: Kurir Televizija

Otvorena francuska politička kriza

- Francuska ima politički sistem sa jednim balansom između predsedničkih dužnosti i dužnosti parlamenta. On se zasniva na tome da građani očekivanju da će između njih postojati saradnja. Mada su oni nekada iz različitih familija. Ovo glasanje je poraznije po Makrona nego što se očekivalo. Time je otvorena francuska politička kriza. Mada, ona neće ostati samo Francuska drama najviše zbog okolnosti da je u srži tog problema budžetski problem - kaže Božinović.

- Francuska se mnogo zadužila i otvoreno je pitanje kako će sada da se formira vlada koja će moći da vlada. Iz ovih ekonomskih problema, ona ne može da izađe. Moraju sve evropske države da se dogovore kako će pomagati Francuskoj da izađe iz krize. Otvoren je jedan evropski problem, kako da sačuva monetarnu uniju - to je u Francuskoj najveća briga. Zatim, kako da se izađe iz onih projekata u koje su se zemlje zapadne evrope invalvirale. Kao na primer, pomaganje Ukrajini u ratu. Makronove izjave ne priliče Francuskoj kao takvoj. To je nešto što je kod građana Francuske izazvalo jedan revolt. Makron neće podneti ostavku i treba se pronaći neki drugi putevi. Dogodio se disbalans u ovoj državi na više frontova.

Najveći problem je budžet, a oni ne znaju kako da ga reše

Šahrimanjan Obradović naglašava da se pozicija Francuske i Emanuela Makrona neće poljuljati, kakve god okolnosti usledile:

- Što se tiče Francuske, ona jeste posle Nemačke jedna u top tri najjačih ekonomija Evropske unije. Ona ima jako veliki broj svog stanovništa koji žive u toj zemlji. Ta ekonomija je omogućila da mnogo ljudi dođe u Francusku i nađe svoj dom, a ti starosedeoci su postali neka elita u Francuskoj. Međutim, ta imigraciona politika nekada može predstavljati problem, što ovde nije slučaj. Pozicija Francuske i Makrona neće da se poljulja, čak iako sada neke procene kažu da ima najmanji rejting - kaže Šahrimanjan Obradović i dodaje:

Šahrimanjan Obradović Foto: Kurir Televizija

- Jedno je da su građani nezadovoljni, a drugo je kakve sposobnosti on ima. Levica i desnica nemaju snage da pobedi na vanrednim parlamentalnim izborima. Koliko god se oni trudili, oko Makrona je okupljeno mnogo više njih. Ako smo mi kao Srbija uspeli da smanjimo penzije, plate i da dođemo na istorijski maksimum onda smatram da na to može i da dođe Francuska. Oni kaže da će smanjiti budžet ali ne kažu kako. Zato građani njima ne veruju.

Francuski socijalizam i zaštita radnika kao preduslov krize

- Nikada nismo videli da su se strateške odluke po dolasku nove vlasti promenile. Makronu je prigovarano što je do poslednjeg trenutka išao kod Putina da moli da se prekine rat. Neće tu doći do promene i ovo je čisto socijalno pitanje. Taj problem traje u Francuskoj odavno, Francuska je u krizi 200 godina i oni su više puta bankrotirali. Makron kaže da je neodrživ ovaj nivo javne potrošnje i prihoda. Oni žive u razvijenom socijalizmu, ja nekada kažem da je to Komunizam - kaže Đokić i dodaje:

Foto: Kurir Televizija

- Radnici su mnogo zaštićeni, preveliki su izdaci. Problem migranata nije zbog religije, tamo se na popisu niko ne pita za versku pripadnost. Ima dosta migranata koji žive u francuskooj na socijalnim primanjima, ćoškare i prodaju marihuanu. Oni ništa ne plaćaju, već troše pare, a onda se stvara bes Francuza koji rade a ne dobijaju ništa. Makron je to pokušao da spreči i hteo je da donese zakon da ljudi odu u penziju sa 50 godina. Oni sve vreme pokušavaju da smanje taj budžetski deficit.Oni previše troše a ne zarađuju toliko.

"NI NOVA VLADA FRANCUSKE NEĆE USPETI DA REŠI PROBLEM BUDŽETA!" Analitičari tvrde da je kriza prisutna zbog socijalizma: Preveliki su izdaci Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs