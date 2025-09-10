NATO LOVCI PRVI PUT SRUŠILI RUSKE DRONOVE NAKON "AKTA AGRESIJE"! Borbeni avioni Alijanse u Poljskoj delovali protiv više od deset bespilotnih letelica
Poljska vojska je saopštila da je oborila "ruske dronove", što je prvi put da je neka zemlja članica NATO dejstvovala direktno na ruske mete u vazdušnom prostoru Alijanse od početka rata u Ukrajini u februaru 2022.
U akciji su učestvovali borbeni avioni Poljske i drugih članica NATO, a vlasti u Varšavi su navele da je operacija počela u ranim jutarnjim satima.
Bivši zvaničnik Pentagona: Jedan dron je greška, više njih nisu, Rusi testiraju NATO
Džim Taunsend, bivši zamenik pomoćnika ministra odbrane SAD, kazao je za BBC da mu je teško da zamisli da je najnoviji upad ruskih dronova u vazdušni prostor Poljske bio samo greška.
- Jedan dron je greška, više njih nisu greška. Ovo je više nego izvesno test, ovo je test na koji NATO mora da odgovori - rekao je Taunsend.
Tusk obavestio genseka NATO: U stalnom smo kontaktu
Poljski premijer Donald Tusk je objavio da je obacestio Marka Rutea, generalnog sekretara NATO, o delovanju poljske vojske protiv "objekata koji su narušili naš vazdušni prostor".
- U stalnom smo kontaktu - napisao je Tusk na društvenoj mreži X.
Poljska: Rusija poslala više od deset dronovau "aktu agresije"
Poljska vojska je objavila da je Rusija izvela "akt agresije" slanjem više od deset dronova koje je radar registrovao nad poljskom teritorijom tokom ruskog napada na zapadni deo Ukrajine.
Zabrana poletanja s aerodroma u Varšavi
Aerodrom u Varšavi, najveći u Poljskoj, objavio je da je i dalje otvoren, ali da sa njega nema poletanja aviona.
Na društvenoj mreži X je objavljeno da će aerodromske vlasti obaveštavati putnike o daljem razvoju situacije.
Upozorenje stanovnicima tri regiona koji se graniče s Ukrajinom
Stanovnicima tri regiona koji se graniče s Ukrajinom, uključujući Mazovjecki u kojem se nalazi i poljska prestonica Varšava, upućeno je upozorenje da ostanu u domovima i potraže sklonište.
Tusk potvrdio operaciju
Poljski premijer Donald Tusk je na društvenoj mreži X objavio da je izvršena operacija "vezana za višestruka narušavanja poljskog vazdušnog prostora".
On je rano jutros naveo da je "u stalnom kontaktu" sa Ministarstvom odbrane.
Kako je sve počelo
Poljske oružane snage su nešto pre četiri sata ujutru objavile da je "u toku" operacija "identifikacije i neutralisanja meta" nakon što su vazdušni prostor te zemlje "u više navrata narušili dronovi" tokom najnovijih ruskih vazdušnih udara na Ukrajinu.
Tu informaciju je na društvenoj mreži X potvrdio i Cezari Tomčik, zamenik ministra odbrane Poljske.