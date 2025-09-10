Svi događaji
Od najnovijeg
7:43

Bivši zvaničnik Pentagona: Jedan dron je greška, više njih nisu, Rusi testiraju NATO

Džim Taunsend, bivši zamenik pomoćnika ministra odbrane SAD, kazao je za BBC da mu je teško da zamisli da je najnoviji upad ruskih dronova u vazdušni prostor Poljske bio samo greška.

NATO avioni sleću i poleću s auto-puta tokom vežbi u Finskoj i Švedskoj Foto: Pritnscreen/Twitter

- Jedan dron je greška, više njih nisu greška. Ovo je više nego izvesno test, ovo je test na koji NATO mora da odgovori - rekao je Taunsend.

7:29

Tusk obavestio genseka NATO: U stalnom smo kontaktu

Poljski premijer Donald Tusk je objavio da je obacestio Marka Rutea, generalnog sekretara NATO, o delovanju poljske vojske protiv "objekata koji su narušili naš vazdušni prostor".

Donald Tramp i Mark Rute Foto: YURI GRIPAS / POOL/ABACA POOL

- U stalnom smo kontaktu - napisao je Tusk na društvenoj mreži X.

7:27

Poljska: Rusija poslala više od deset dronovau "aktu agresije"

Poljska vojska je objavila da je Rusija izvela "akt agresije" slanjem više od deset dronova koje je radar registrovao nad poljskom teritorijom tokom ruskog napada na zapadni deo Ukrajine.

7:24

Zabrana poletanja s aerodroma u Varšavi

Aerodrom u Varšavi, najveći u Poljskoj, objavio je da je i dalje otvoren, ali da sa njega nema poletanja aviona.

Na društvenoj mreži X je objavljeno da će aerodromske vlasti obaveštavati putnike o daljem razvoju situacije.

7:22

Upozorenje stanovnicima tri regiona koji se graniče s Ukrajinom

Stanovnicima tri regiona koji se graniče s Ukrajinom, uključujući Mazovjecki u kojem se nalazi i poljska prestonica Varšava, upućeno je upozorenje da ostanu u domovima i potraže sklonište.

Poljski vojnici vrše granične kontrole Foto: WOJTEK JARGILO/PAP

7:19

Tusk potvrdio operaciju

Poljski premijer Donald Tusk je na društvenoj mreži X objavio da je izvršena operacija "vezana za višestruka narušavanja poljskog vazdušnog prostora".

Poljski premijer Donald Tusk u Evropskom parlamentu Foto: EPA Piotr Nowak

On je rano jutros naveo da je "u stalnom kontaktu" sa Ministarstvom odbrane.

7:11

Kako je sve počelo

Poljske oružane snage su nešto pre četiri sata ujutru objavile da je "u toku" operacija "identifikacije i neutralisanja meta" nakon što su vazdušni prostor te zemlje "u više navrata narušili dronovi" tokom najnovijih ruskih vazdušnih udara na Ukrajinu.

Tu informaciju je na društvenoj mreži X potvrdio i Cezari Tomčik, zamenik ministra odbrane Poljske.