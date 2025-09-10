HAOS U FRANCUSKOJ, DEMONSTRANTI LOME PARIZ! "Blokirajmo sve" uništavaju prestonicu, policija hapsi blokadere! "NULTA TOLERANCIJA ZA NEMIRE" (FOTO, VIDEO)
Ranije najavljeni protest je usledio dan nakon što je francuski predsednik Emanuel Makron odredio dosadašnjeg ministra odbrane Sebastijana Lekornua za novog premijera.
Francuska Narodna skupština je u ponedeljak uveče izglasala nepoverenje vladi premijera Fransoa Bajrua, što je pokrenulo novu političku krizu u zemlji.
Haos na francuskim ulicama
Nulta tolerancija za nemire
Odlazeći ministar je najavio "nultu toleranciju" za bilo kakve nemire, dok su vlasti upozorile da se očekuju poremećaji u saobraćaju, prenosi BFM.
Jutros su pokušaji blokada zabeleženi i u Renu, u okolini Poatjea, u Grenoblu, kod Liona, u predgrađu Lila, kod luke u Avru, na aerodromu u Nantu...
Tenzije veće na zapadu zemlje
Portparol Nacionalne žandarmerije Ervan Koifard rekao je da su tenzije veće na zapadu zemlje, a da su "značajne akcije" izvršene u regionu Bretanja.
"One se kreću od oštećivanja kamera za merenje brzine do operacija provere i blokiranja. Ako je u pitanju provera, dajemo prioritet dijalogu, ako je u pitanju blokiranje, nastavićemo sa deblokiranjem", rekao je on.
Fotografije protesta "Blokirajmo sve" u Francuskoj
Već uhapšeno više od sto ljudi
Francuski mediji javljaju da je od početka protesta već uhapšeno najmanje 105 osoba.