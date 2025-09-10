Svi događaji
Od najnovijeg
10:51

Snimci iz Pariza

10:24

Haos na francuskim ulicama

Haos na ulicama Francuske Foto: TERESA SUAREZ/EPA, Thibault Camus/AP

10:11

Nulta tolerancija za nemire

Odlazeći ministar je najavio "nultu toleranciju" za bilo kakve nemire, dok su vlasti upozorile da se očekuju poremećaji u saobraćaju, prenosi BFM.

Jutros su pokušaji blokada zabeleženi i u Renu, u okolini Poatjea, u Grenoblu, kod Liona, u predgrađu Lila, kod luke u Avru, na aerodromu u Nantu...

10:05

Tenzije veće na zapadu zemlje

Portparol Nacionalne žandarmerije Ervan Koifard rekao je da su tenzije veće na zapadu zemlje, a da su "značajne akcije" izvršene u regionu Bretanja.

"One se kreću od oštećivanja kamera za merenje brzine do operacija provere i blokiranja. Ako je u pitanju provera, dajemo prioritet dijalogu, ako je u pitanju blokiranje, nastavićemo sa deblokiranjem", rekao je on.

9:45

Blokada bulevara u Tuluzu

9:43

Fotografije protesta "Blokirajmo sve" u Francuskoj

Demonstracije pokreta "Blokirajmo sve" širom Francuske Foto: GUILLAUME HORCAJUELO/EPA

9:40

Već uhapšeno više od sto ljudi

Francuski mediji javljaju da je od početka protesta već uhapšeno najmanje 105 osoba.

9:38

Očekuje se oko 100.000 ljudi na demonstracijama


BFMTV navodi da se na današnjim demonstracijama pokreta "Blokirajmo sve" očekuje oko 100.000 ljudi.

Jedna od meta blokade je glavna železnička stanica u Parizu "Gar du Nord".