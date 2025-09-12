Slušaj vest

Fotografije koje je objavio FBI prikazuju muškarca - očigledno mladog čoveka - u crnom kačketu, tamnim naočarima za sunce i crnoj majici sa motivom američke zastave kako se penje stepenicama do krova, gde je snimljen kako leži dok nišani.

Foto: UTAH DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY

Oko 12:20 časova, ispalio je jedan metak. Kirk, oženjeni otac dvoje dece, trgnuo se u stolici, kada je šiknula krv iz arterije na vratu.

Ubica nije ispalio nekoliko hitaca, kao Tomas Metju Kruks prilikom pokušaja ubistva Donalda Trampa.

I dok je panika izbila u gomili od 3.000 studenata koji su posmatrali događaj, drugi video snimak prikazuje muškarca kako trči preko krova višespratne zgrade kampusa.

Dok su hitne službe očajnički pokušavale da spasu Kirka, kome je šikljala krv iz rane na vratu, ubica je navodno skočio sa krova i izašao kroz parking u obližnje naselje.

- Bilo je dobro pripremljeno i dobro isplanirano - rekao je Stjuart Kaplan, bivši agent FBI-ja, za britanski Telegraf.

- Kada pogledate mesto događaja, udaljenost, stres, skrivanje, faktore okoline, verujem da ovo nije amater koji je jednostavno jednog dana odlučio da pronađe krov i imao sreće.

Nudeći nagradu od 100.000 dolara (74.000 funti) za informacije koje bi dovele do hapšenja strelca, FBI je saopštio da imaju "dobar" video snimak osumnjičenog i da su "uvereni" u svoju sposobnost da ga pronađu.

Agenti su kucali na vrata u oblasti kroz koju se veruje da je pobegao, tražeći od stanovnika pristup kamerama.

U šumi nedaleko od kampusa, policajci su pronašli moćnu pušku sa zatvaračem koja je sadržala jedan ispaljeni metak i još tri neiskorišćena metka.

Vlasti su ispitivale municiju tražeći tragove o motivu ubice: rani izveštaji Biroa za alkohol, duvan i vatreno oružje (ATF) navode da su meci bili ispisani pro-transrodnim i antifašističkim porukama, ali je visoki zvaničnik rekao za Njujork Tajms da je moguće da su preliminarni dokazi pogrešno protumačeni.

U blizini je pronađen i odvijač koji je mogao biti korišćen za sklapanje i rasklapanje puške Mauzer, kalibra. 30-06, izvestio je CNN.

1/15 Vidi galeriju Tuga širom Amerike zbog ubistva Čarlija Kirka. Zastave su na pola koplja, ljudi se mole i pale sveće u njegovu čast. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP, Lindsey Wasson/AP, Meredith Seaver/College Station Eagle

Napadač "u studentskim godinama", koji je imao crni ranac, "dobro se uklopio" sa drugim studentima, rekao je Bo Mejson, šef javne bezbednosti Jute.

Pažnja će verovatno biti usmerena i na to kako i gde je ubica vežbao sa puškom kojom je ubio vernog saradnika Donalda Trampa.

Balistički stručnjaci složili su se da je hitac zahtevao obuku, iako je jedan od najpoznatijih američkih snajperista rekao da ima obeležja "internet pucača", a ne vojnika ili drugog profesionalca.

Džon Miler, analitičar za sprovođenje zakona i obaveštajne službe, rekao je da činjenica da je jedan hitac ispaljen sa 130 metara sugeriše da počinilac "nije bio amater"."Ovo je neko ko je tačno znao šta radi... ovo nije bio amater."

Smatra se da je relativno lako za amatera strelca da pogodi torzo iz snajpera sa te udaljenosti. Pogađanje glave ili vrata, prvim hicem, bilo bi manje verovatno.

Američki narednik Nikolas Ranstad, koji je sa razdaljine od 2065 metara u Avganistanu postigao rekord za najduži snajperski pogodak, rekao je da i dalje postoje znaci amaterizma.

U roku od nekoliko sekundi od pucnja, Kirkovo obezbeđenje ga je odvuklo na travu, očajnički pritiskajući ranu koju je metak otvorio.

Do tada je Kirk verovatno izgubio kritičnu količinu krvi.

Tim od šest muškaraca nosio je Kirka do crnog terenca koji je čekao.

Usred haosa, policija je odvela starijeg čoveka za koga je pogrešno proglašeno da je Kirkov ubica, ali je kasnije pušten.