Svetska zdravstvena organizacija (SZO) je saopštila da je počela vakcinacija radi suzbijanja nove epidemije ebole proglašene početkom septembra Demokratskoj Republici Kongo (DR Kongo).

Virus ebole je često fatalan uprkos nedavno primenjenim vakcinama i tretmanima.

Ta hemoragijska groznica je ubila 15.000 ljudi u Africi u poslednjih 50 godina.

Najsmrtonosnija epidemija ebole u ​​DR Kongu od 2018. do 2020. godine izazvala je gotovo 2.300 smrtnih slučajeva i 3.500 infekcija.

Po današnjem izveštaju kongoanskih zdravstvenih vlasti, u najnovijem talasu je zabeleženo 28 smrtnih slučajeva i 81 slučaj zaraze od 20. avgusta kada je prijavljen prvi slučaj 34-godišnje trudnice.

Stopa smrtnosti se procenjuje na 34,6 odsto, a tokom prethodnih epidemija dostizala je i 90 odsto zaraženih, navodi SZO.

"Prva serija od 400 doza vakcine protiv ebole Ervebo iz nacionalnih zaliha od 2.000 doza koje su bile u glavnom gradu Kinšasi isporučena je u grad Bulape, jedan od trenutnih epicentara epidemije", dodje SZO.

Očekuje se da će dodatne doze vakcine biti isporučene pogođenim područjima u narednim danima, dodala je SZO.

Virus ebole Foto: Shutterstock

Prve vakcine su namenjene zdravstvenim radnicima na prvoj liniji fronta i ljudima koji su bili u kontaktu sa pacijentima.

Zairski soj virusa je uzrok nove epidemije.

Ne postoji vakcina za svih šest sojeva, od kojih su tri (Bundibuđo, Sudan, Zair) već izazvali velike epidemije.

Međunarodna koordinaciona grupa za snabdevanje vakcinama (IGC), koja upravlja globalnim zalihama vakcina, uključujući ebolu, odobrila je isporuku 45.000 dodatnih doza u DR Kongo, kaže SZO koja procenjuje da je rizik koji ova nova epidemija predstavlja visok za tu zemlju, a umeren za susedne.

U region gde je epidemija raspoređeno je 50 stručnjaka SZO zajedno sa kongoanskim.

Ebola je prvi put identifikovana 1976. godine u Zairu što je raniji naziv DR Kongo.

Ta bolest se prenosi telesnim tečnostima, a glavni simptomi su groznica, povraćanje, krvarenje i dijareja.

Zaražene osobe postaju zarazne tek posle pojave simptoma, posle perioda inkubacije koji traje od dva do 21 dana.

