Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozvao je američkog kolegu Donalda Trampa da pokaže "jasan stav" po pitanju sankcija Rusiji i bezbednosnim garancijama za Ukrajinu kako bi se zaustavio ruski predsednik Vladimir Putin i okončao rat.

On je to kazao u ekskluzivnom intervjuu koji je Skaj njuzu dao u Predsedničkoj palati u Kijevu u kojem je poručio da je potrebno da Tramp preduzme "snažne lične korake" i "uplaši Putina".

- A to može da se desi samo ako Tramp bude hrabar - ocenio je predsednik Ukrajine.

Zelenski je rekao da je jedini način da se borbe u njegovoj zemlji zaustave da se prvo uspostave jasno definisane bezbednosne garancije.

On se nada da će britanski premijer Kir Starmer detaljno razmotriti osiguravanje bezbedne budućnosti Ukrajine sa Trampom tokom ovonedeljne državne posete predsedniak SAD Velikoj Britaniji.

- Iskreno se nadam da će on (Starmer) moći da vodi veoma konkretnu diskusiju o američkim bezbednosnim garancijama Ukrajini. Pre nego što okončamo rat, zaista želim da svi sporazumi budu na snazi. Želim... da imam dokument koji podržavaju SAD i svi evropski partneri. To je veoma važno. Da bismo ovo ostvarili, potreban nam je jasan stav predsednika Trampa - kazao je Zelenski.

Reakcija na poziv NATO saveznicima da ne kupuju rusku naftu

On je pozvao američkog predsednika da "zaustavi Putina" nakon što je Tramp zatražio od saveznika iz NATO da prestanu da kupuju rusku naftu i uvedu carine Kini kako bi izvršili pritisak na Moskvu i prvi put Rusiju nazvao agresorom.

- Verujem da su SAD dovoljno jake da same donose odluke. Verujem da Donald Tramp može da nam da sisteme protivvazdušne odbrane (PVO) u znatnoj količini i da SAD imaju toga dovoljno. Siguran sam da SAD mogu da primene dovoljno sankcija kako bi nanele štetu ruskoj privredi, kao i da Donald Tramp ima dovoljno sile da uplaši Putina. Evropa je već uvela 18 paketa sankcija protiv Rusije. I sve što sada nedostaje je snažan paket sankcija iz SAD - rekao je Zelenski.

Britanska televizija navodi da su ovi komentari Zelenskog usledili nakon kritika na račun nedavnog samita Trampa i Putina na Aljasci.

Zelenski je rekao je da je Tramp "mnogo dao Putinu" i da je predsednik Rusije "trebalo da plati više" za to.

- Verujem da bismo, da je održan trilateralni sastanak (Trampa, Putina i Zelenskog), imali neki rezultat - ocenio je ukrajinski predsednik.

On je u intervjuu Skaj njuzu prokomentarisao i vest da su britanski borbeni avioni počeli da izvode misije odbrane neba iznad Poljske nakon upada ruskih dronova u vazdušni prostor te zemlje članice NATO.

Tramp stiže kod Starmera

Novinarka Jalda Hakim je upitala Zelenskog kakvu poruku, po njegovom mišljenju, Putin šalje Evropljanima upadima ruskih bespilotnih letelica na njihovu teritoriju.

- On (Putin) testira NATO. Želi da vidi na šta je NATO spreman, na šta su sposobni, diplomatski i politički, kao i kako će lokalno stanovništvo reagovati na to. Takođe, po mom mišljenju, druga poruka koju šalju je: "Ne usuđujte se da date Ukrajini dodatne PVO sisteme, jer bi oni i vama samima mogli da budu potrebni - naveo je Zelenski.

Tramp danas stiže u Veliku Britaniju u drugu državničku posetu, nakon poziva koji je dobio od kralja Čarlsa Trećeg.

Tramp i prva dama Melanija će boraviti u Vindzoru, a biće im priređen prelet akrobatskih Crvenih strela, kao i britanskih i američkih vojnih aviona F-35 nad istočnim travnjakom zamka, kao i posebna vojna ceremonija.

Oni će takođe posetiti Čekers, zvaničnu seosku rezidenciju premijera Starmera u Bakingemširu, a još uvek nisu poznati detalji o čemu će razgovarati i da li će teme uključivati situaciju u Ukrajini.

