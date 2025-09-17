Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp stigao je danas u Vindzor na početku zvaničnog dela državne posete Velikoj Britaniji gde su njega i suprugu Melaniju prvo dočekali princ i princeza od Velsa.

Tramp i njegova supruga Melanija doputovali su u Ujedinjeno Kraljevstvo sinoć, a noć su proveli u rezidenciji britanskog ambasadora u Londonu odakle su jutros predsedničkim helikopterom otišli za Vindzor.

Posle dočeka princa i princeze od Velsa, Trampa i prvu damu SAD dočekali su i kralj Čarls i kraljica Kamila.

Njih šestoro je krenulo zatim u povorci s pozlaćenim kočijama kroz imanje Vindzor.

Hiljade demonstranata planiraju da u Londonu protestuju zbog Trampove posete, ali tokom putovanja uz izuzetne mere bezbednosti.

1/15 Vidi galeriju Tramp u poseti Vindzoru Foto: Henry Nicholls/Pool AFP, Aaron Chown/Pool PA, Alberto Pezzali/AP

Tramp će izbegavati i prestonicu i javnost. Danas će biti na zatvorenom imanju Vindzorskog zamka 40 kilometara od glavnog grada, gde će predsednički par ugostiti Kralj Čarls III i kraljica Kamila, pre no što se u četvrtak pridruži premijeru Kiru Starmeru na politički i ekonomski posvećenom danu u njegovoj seoskoj rezidenciji u Čekersu, 70 kilometara od Londona.

Povorku s kočijama prati konjica, a duž puta su raspoređene britanske oružane snage i biće intonirane himne SAD i Britanije.

Kada stignu u dvorac, počasna garda će dočekati goste, a kralj će pozvati Trampa da mu se pridruži u njihovoj inspekciji.

Takođe će biti priređeno nadletanje vojnih britanskih i američkih aviona F-35 i akrobatske grupe Crvene strele.

Posle ručka predsednik SAD će odati počast pokojnoj kraljici Elizabeti u privatnoj poseti pre kratkog obilaska kapele Svetog Džordža. Uveče će biti priređen tradicionalni državni banket u dvorcu tokom kog će i kralj i predsednik držati govore.

1/7 Vidi galeriju KRALJICA ELIZABETA SAHRANJENA PORED SVOG MUŽA PRINCA FILIPA Na privatnoj sahrani od nje se oprostili kralj Čarls i porodica! VIDEO Foto: AP/Vadim Ghirda, AP/Jeff Spicer, AP/Markus Schreiber

Tramp je po dolasku u Britaniju sinoć izjaviio da će to biti veliki dan i da mu mnoge stvari u Britaniji "greju srce". Glavna ulica u Vindzoru ukrašena je britanskim i američkim zastavama, a prisutan je veliki broj policije.

Tramp je izrazio zadovoljstvo što je jedini američki predsednik koji je imao čast da dva puta bude u državnoj poseti Velikoj Britaniji. Prva je bila 2019. tokom njegovog prvog mandata.

Trampova poseta se odvija iza zatvorenih vrata bez interakcije sa javnošću.

(Kurir.rs/Beta)

BONUS VIDEO: