Avion američkog predsednika "Air Force One" bio je umešan u dramatičnu situaciju u vazduhu sa putničkim avionom dok je u utorak uveče prevozio predsednika SADDonalda Trampa u Veliku Britaniju.

Kontrolor letenja bio je prinuđen da interveniše kada je primetio da se putanja aviona kompanije "Spirit Airlines" približava predsedničkom avionu iznad Long Ajlenda.

Let "Spirit Airlines" 1300 putovao je iz Fort Loderdejla ka Bostonu kada je, prema navodima, kontrolor leta primetio da su im visine slične i da se putanje poklapaju iznad Njujorka.

Kontrolor je više puta ponavljao instrukcije pilotima aviona "Spirit Airbus SE A321" da promene kurs, podižući glas kada nisu odmah reagovali. U audio-zapisu koji je objavljen na mrežama čuje se kako kontrolor naređuje letu Spirit da se spusti i skrene dvadeset stepeni udesno.

Glas za koji se pretpostavlja da pripada kontroloru zatim je izdao upozorenje "obratite pažnju" i ponovio instrukciju: "Skrenite dvadeset stepeni udesno, odmah".

Ponovo, glas naređuje pilotima putničkog aviona da odmah skrenu udesno, prenoseći im da je "saobraćaj levo od vašeg krila na udaljenosti od oko 13 kilometara".

"Siguran sam da vidite ko je. Pazite na njega, beo je i plav".

Sve nervozniji, kontrolor ponavlja instrukciju i kaže:

"Moram da pričam sa vama dvaput svaki put", pre nego što je ponovo naglasio: "Obratite pažnju. Spustite taj iPad".

Preliminarni podaci sa Flight Radar ukazuju na to da su se dva aviona najbliže približila na konvergentnim putanjama na oko 17 kilometara.

