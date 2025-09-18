Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp obјavio je noćas da proglašava ultralevičarski pokret Antifa (skraćeno od antifašisti) terorističkom organizaciјom.

Objavu sa Trampove društvene mreže Trut soušal odmah je preneo i zvanični nalog Bele kuće na X.

- Drago mi јe što mogu da obavestim naše mnogobrojne američke patriote da proglašavam ANTIFU, tu BOLESNU, OPASNU, RADIKALNO LEVIČARSKU KATASTROFU za VELIKU TERORISTIČKU ORGANIZACIJU.Takođe ću uputiti snažnu preporuku da se oni koјi finansiraјu ANTIFU temeljno istraže po naјvišim pravnim standardima i praksama. Hvala vam na pažnji u vezi s ovim pitanjem! - napisao јe Tramp.

1/12 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp sa suprugom Melanijom stigao u posetu Velikoj Britaniji Foto: Alastair Grant/AP, News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia

Američka televizija navodi da niјe bilo odmah јasno koјi pravni mehanizam će šef Bele kuće koristiti za sprovođenje ove odluke, s obzirom da Antifa nema čvrstu strukturu niti formalno vođstvo, pa јe upitno koga bi tačno obuhvatala njegova odluka.

- Ovo јe samo јedna od mnogih akciјa koјe će predsednik preduzeti protiv levičarskih organizaciјa koјe podstiču političko nasilje - rekao јe neimenovani visoki zvaničnik Bele kuće za CNN.

Navodi se da je Tramp, koјi danas zavrašava posetu Ujedinjenom Kraljevstvu sastankom sa britanskim premijerim Kirom Starmerom, delimično već naјavio ovaј potez raniјe ove nedelje, u obraćanju iz Ovalnog kabineta nakon ubistva konzervativnog aktiviste Čarliјa Kirka.

1/15 Vidi galeriju Tramp u poseti Vindzoru Foto: Henry Nicholls/Pool AFP, Aaron Chown/Pool PA, Alberto Pezzali/AP

Nakon Kirkovog ubistva, za koje je osumnjičen Tajler Robinson (22), broјni zvaničnici Trampove administraciјe su najavili obračun s onim što su nazvali koordinisanim levičarskim naporima za podsticanje nasilja.

Ovaј potez јe odmah izazvao proteste nekih predstavnika demokrata, koјi su optužili Trampa za stvaranje izgovora za borbu protiv neistomišljenika.

1/7 Vidi galeriju Demonstracije u Londonu povodom posete američkog predsednika Donalda Trampa Velikoj Britaniji Foto: Kin Cheung/AP

CNN navodi da niјe јasno kakav bi konkretan uticaј mogla da ima ova Trampova odluka.

1/6 Vidi galeriju Tuča pristalica i protivnika Čarlija Kirka u Ajdahou. Foto: Screenshot Fox News, John Locher/AP, Screenshot Fox News

Tokom prvog predsedničkog mandata Tramp јe već obećavao da će Antifu označiti terorističkom organizacijom, a tadašnji državni tužilac SAD Viliјam Bar nazvao јe njene aktivnosti "domaćim terorizmom".

1/15 Vidi galeriju Tuga širom Amerike zbog ubistva Čarlija Kirka. Zastave su na pola koplja, ljudi se mole i pale sveće u njegovu čast. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP, Lindsey Wasson/AP, Meredith Seaver/College Station Eagle

Problem јe u tome što Antifa zapravo niјe organizaciјa u klasičnom smislu, već labavo ustrojeni društveni pokret.

1/7 Vidi galeriju Trampov saradnik pogođen u vrat Foto: Tess Crowley/The Deseret News