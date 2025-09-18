Svi događaji
Policija ispalila gumene metke i razbila blokadu srednje škole i tramvajskih šina u Parizu

Frans24 izveštava da je pariska policija jutros intervenisala kako bi razbila blokadu srednje škole "Moris Ravel" i tramvajskih šina u ulici na koju škola izlazi.

Na snimcima agencije CLPres vidi se da policajci ispaljuju gumene metke ili loptice iz LBD (Lanceur de balles de défense - bacač odbrambenih loptica).

9:03

Do 8 sati uhapšeno 30 demonstranata

BFMTV prenosi objavu francuske policije da je 30 osoba uhapšeno u Tuluzu, Brestu i Marselju do 8 časova jutros.

Sindikalne demonstracije u Francuskoj i sukob sa policijom Foto: Miguel MEDINA / AFP / Profimedia

  Policija je takođe zabeležila oko 40 blokada puteva širom zemlje.

8:59

Blokirana srednja škola u Parizu, poslanica se pridružila đacima

Poslanica Danijel Simone pridružila se srednjoškolcima koji organizuju blokadu škole "Moris Ravel" u 20. arondismanu Pariza.

8:56

Pokušaj sabotaže vodovodne mreže 

Pokušaj sabotaže vodovodne mreže je sprečen na Martiniku, francuskoj teritoriji u Karipskom moru.

Vodovodni ventil je namerno zatvoren u La Triniteu, što je uticalo na pristup vodi 150.000 ljudi koji je u međuvremenu ponovo uspostavljen.

8:53

Policija oterala demonstrante sa kružnog toka kod Kaena

Policija je očistila kružni tok koji su prethodno zauzeli demonstranti na obodu grada Kaena.

8:49

Protestne povorke na autoputevima kod Tulona

- Dve protestne povorke su na autoputevima A57 i A50 na istočnom i zapadnom ulazu u Tulon blizu Olijula i odmorišta La Gard -  glasi upozorenje na nalogu prefekta departmana Var na jugoistoku Francuske na društevnoj mreži X..

8:48

Do šest sati jutros šest blokada ili pokušaja blokada

Francuska policija je do šest sati jutros zabeležila šest blokada ili pokušaja blokada.

8:44

Policija razbila pokušaj blokade autobuskog depoa u Parizu

Sukobi sa policijom počeli su i pre svitanja pošto je razbijen pokušaj blokade autobuskog depoa u 20. arondismanu u Parizu.

8:42

Kako je bilo na prošlonedeljnim protestima "Blokirajmo sve" u Francuskoj

Demonstracije pokreta "Blokirajmo sve" širom Francuske Foto: GUILLAUME HORCAJUELO/EPA

Haos na ulicama Francuske Foto: TERESA SUAREZ/EPA, Thibault Camus/AP

Francuska policija ispalila suzavac na demonstrante u Marselju tokom protesta pokreta "Blokirajmo sve" Foto: Philippe Magoni/AP

Sukob demonstranata i policije ispred Ministarstva unutrašnjih poslova Francuske tokom protesta "Blokirajmo sve" u Parizu Foto: Printscreen/X/Visegrád 24

8:40

Većina Francuza podržava proteste sindikata

Prema anketi koju je sprovela agencija za istraživanje javnog mnjenja "Elab", više od polovine Francuza odobrava međusindikalnu mobilizaciju koja stoji iza današnjeg protesta.

8:34

Šef pariske policije "veoma zabrinut", poziva trgovce da "zatvore radnje"


Francuski mediji navode da će danas biti blokiran saobraćaj i obrazovne institucije, a mnogi sektori će pretrpeti poremećaje u prodaji.

BFMTV prenosi da je šef pariske policije izjavio da je "veoma zabrinut", on poziva trgovce prozvoidima na malo "da zatvore radnje".