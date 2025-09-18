POLICIJA U FRANCUSKOJ RAZBIJA BLOKADE, ISPALJENI GUMENI MECI ISPRED ŠKOLE Oko milion ljudi na ulicama, sabotaža vodovodne mreže, uhapšene desetine (FOTO, VIDEO)
Danas se širom Francuske održavaju veliki sindikalni protesti.
Očekuje se između 600.000 i 900.000 demonstranata na 250 najavljenih skupova.
Prošle srede u Francuskoj su održane demonstracije pokreta "Blokirajmo sve" koji se protivi planiranom budžetu zbog kojeg je pala vlada Fransoa Bajrua i predsednik Emanuel Makron za novog premijera odredio Sebastijana Lekornua.
Policija ispalila gumene metke i razbila blokadu srednje škole i tramvajskih šina u Parizu
Frans24 izveštava da je pariska policija jutros intervenisala kako bi razbila blokadu srednje škole "Moris Ravel" i tramvajskih šina u ulici na koju škola izlazi.
Na snimcima agencije CLPres vidi se da policajci ispaljuju gumene metke ili loptice iz LBD (Lanceur de balles de défense - bacač odbrambenih loptica).
Do 8 sati uhapšeno 30 demonstranata
BFMTV prenosi objavu francuske policije da je 30 osoba uhapšeno u Tuluzu, Brestu i Marselju do 8 časova jutros.
Policija je takođe zabeležila oko 40 blokada puteva širom zemlje.
Blokirana srednja škola u Parizu, poslanica se pridružila đacima
Poslanica Danijel Simone pridružila se srednjoškolcima koji organizuju blokadu škole "Moris Ravel" u 20. arondismanu Pariza.
Pokušaj sabotaže vodovodne mreže
Pokušaj sabotaže vodovodne mreže je sprečen na Martiniku, francuskoj teritoriji u Karipskom moru.
Vodovodni ventil je namerno zatvoren u La Triniteu, što je uticalo na pristup vodi 150.000 ljudi koji je u međuvremenu ponovo uspostavljen.
Policija oterala demonstrante sa kružnog toka kod Kaena
Policija je očistila kružni tok koji su prethodno zauzeli demonstranti na obodu grada Kaena.
Protestne povorke na autoputevima kod Tulona
- Dve protestne povorke su na autoputevima A57 i A50 na istočnom i zapadnom ulazu u Tulon blizu Olijula i odmorišta La Gard - glasi upozorenje na nalogu prefekta departmana Var na jugoistoku Francuske na društevnoj mreži X..
Do šest sati jutros šest blokada ili pokušaja blokada
Francuska policija je do šest sati jutros zabeležila šest blokada ili pokušaja blokada.
Policija razbila pokušaj blokade autobuskog depoa u Parizu
Sukobi sa policijom počeli su i pre svitanja pošto je razbijen pokušaj blokade autobuskog depoa u 20. arondismanu u Parizu.
Kako je bilo na prošlonedeljnim protestima "Blokirajmo sve" u Francuskoj
Većina Francuza podržava proteste sindikata
Prema anketi koju je sprovela agencija za istraživanje javnog mnjenja "Elab", više od polovine Francuza odobrava međusindikalnu mobilizaciju koja stoji iza današnjeg protesta.
Šef pariske policije "veoma zabrinut", poziva trgovce da "zatvore radnje"
Francuski mediji navode da će danas biti blokiran saobraćaj i obrazovne institucije, a mnogi sektori će pretrpeti poremećaje u prodaji.
BFMTV prenosi da je šef pariske policije izjavio da je "veoma zabrinut", on poziva trgovce prozvoidima na malo "da zatvore radnje".