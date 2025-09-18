Slušaj vest

Helikopter u kom su bili američki predsednik Donald Tramp i Melaniјa je prinudno sleteo.

Predsednički helikopter јe imao hidraulični problem na putu od Čekersa do londonskog aerodroma Stansted.

Portparolka Bele kuće Karolina Livit se oglasila saopštenjem.

"Zbog manjeg hidrauličnog problema i iz predostrožnosti, piloti su sleteli na lokalni aerodrom pre nego što su stigli do aerodroma Stansted", navela je ona.

Ona je dodala da je predsednički par zatim prevezen pomoćnim helikopterom i da su se bezbedno ukrcali u avion za SAD.

Kurir.rs/Agencija

