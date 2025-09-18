Predsednički helikopter јe imao hidraulični problem na putu od Čekersa do londonskog aerodroma Stansted.
Ukrcali se u avion za SAD
BELA KUĆA SE HITNO OGLASILA: Helikopter u kojem su bili Donald i Melanija Tramp PRINUDNO SLETEO!
Helikopter u kom su bili američki predsednik Donald Tramp i Melaniјa je prinudno sleteo.
Predsednički helikopter јe imao hidraulični problem na putu od Čekersa do londonskog aerodroma Stansted.
Portparolka Bele kuće Karolina Livit se oglasila saopštenjem.
"Zbog manjeg hidrauličnog problema i iz predostrožnosti, piloti su sleteli na lokalni aerodrom pre nego što su stigli do aerodroma Stansted", navela je ona.
Ona je dodala da je predsednički par zatim prevezen pomoćnim helikopterom i da su se bezbedno ukrcali u avion za SAD.
