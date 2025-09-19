Slušaj vest

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči rekao je danas da je podneo evropskim silama "uravnotežen i pravedan" predlog o nuklearnom pitanju da bi sprečio ponovno uspostavljanje sankcija UN protiv njegove zemlje.

Savet bezbednosti UN treba danas da glasa o rezoluciji o tome da li ponovo uvesti sankcije Iranu zbog njegovog nuklearnog programa.

Rezolucija koju je predložila Južna Koreja, aktuelni predsedavajći Saveta bezbednosti UN, od 15 članova tog tela trebalo bi da dobije podršku najmanje devet da bi se zaustavilo ponovno stupanje na snagu sankcija krajem meseca, kako je definisanom u nuklearnom sporazumu Irana sa svetskim silama iz 2015. godine.

Iran je predložio "kreativan, uravnotežen i pravedan predlog koji odgovara na legitimnu zabrinutost i koji je za ; uzajamnu dobrobit", napisao je Aragči na društvenoj mreži X.

Francuska, Nemačka i Velika Britanija prošlog meseca su preduzele mere za pokretanje takozvanog mehanizma snepbek (snapback) koji predviđa automatsko ponovno uvođenje svih sankcija UN koje su bile na snazi pre postizanja nuklearnog sporazuma 2015, prenosi agencija AP.

Te sankcije uključivale su konvencionalni embargo na oružje, restrikcije na razvoj balističkih raketa, zamrzavanje imovine, zabranu putovanja i zabranu proizvodnje nuklearne tehnologije.

Automatsko obnavljanje sankcija je osmišljeno da bi se predupredilo ulaganja veta, osim ako se Savet bezbednosti UN ne saglasi da zaustavi mehanizam.

Poslednjih nekoliko nedelja vodila se intenzivna diplmatija između Irana i evropskih zemalja, ali za sada nije bilo rešenja i sve su indikacije da će verovatno ponovo biti uvedene sankcije.

Lideri Nemačke i Evropske unije upozorili su Iran u sredu da tek treba da preduzme potrebne akcije da zaustavi ponovno uspostavljanje sankcija.

Zemlja već ima teškoće posle 12-odnevnog rata i desetogodišnje finansijske krize.

"Prozor za nalaženje diplomatskog rešenja o iranskom nuklearnom pitanju se zatvara vrlo brzo", saopštila je šefica evropske diplomatijeKaja Kalas.

"Iran mora da pokaže verodostojne korake kao odgovor na zahteve Francuske, Britanije i Nemačke, a to znači demonstriranje pune saradnje sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju i dozvoljavanje inspekcija svih nuklearnih lokacija bez odlaganja", rekla je Kalas.