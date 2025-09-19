REKORDNE EMISIJE UGLJENIKA U ATMOSFERU U EVROPI! Nije bilo ovako otkad su počela prva merenja pre 23 godine, posledica letnjih šumskih požara
Ovog leta su ispuštanja ugljenika u atmosferu vezano za šumske požare najviša od kada su počela merenja pre 23 godine u Evropi, saopštio je evropski servis Kopernikus.
Posle letnjih meseci od juna do avgusta obeleženih intenzivnom aktivnošću šumskih požara u Evropi, posebno na Iberijskom polustrvu, totalne emisije ugljenika procenjene za Evropsku uniju i Veliku Britaniju su od kraja avgusta i sa još aktivnom sezonom požara najviše ikad registrovane od početka analiza servisa nadzora atmosfere Kopernikusa (CAMS), piše u saopštenju.
Od početka godine šumski požari u Evropi oslobodili su 12,9 megatona ugljenika.
Prethodni godišnji rekord bio je 11,4 megatona ugljenika 2003. kao i 2017.
Najviše na Iberijskom poluostrvu
Ti rekordni pokazatelji uglavnom su rezultat šumskih požara koji su zahvatili Iberijsko poluostvo sredinom avgusta.
Samo u Španiji četvoro ljudi je izgubilo život, a izgorelo je više od 350.000 hektara površina.
"Ukupne emisije za region koje su bile niže od prosečnih do početka avgusta radikalno su promenjene samo u razmaku od jedne nedelje", saopštio je Kopernikus.
Samo emisije iz požara u Španiji i Portugalu predstavljaju oko tri četvrtine ukupnih emisija ugljenika u Evropi.
Šumski požari su ovog leta zahvatili i šume u Turskoj, Kipru i nekim balkanskim zemljama, zbog talasa vrućine i suše.
Naučnici se slažu oko vezivanja klimatskog zagrevanja izazvanog ljudskom aktivnošću sa sve intenzivnijim i češćim požarima vegetacije.
Od kraja jula Kopernikus saopštava da su nivoi emisije ugljenika vezani za požare u Grčkoj i Turskoj među najvišim u 23 godine od kad se vode merenja.
Velika Britanija je već zabeležila godišnji rekord emisija ugljenika, a godina još nije završena.
U Srbiji i Albaniji emisije ugljenika bile su ove godine druge najviše posle 2007. godine.
Požari u Kanadi i mega požari tokom leta nastavili su se do početka septembra izazivajući druge najviše godišnje emisije posle 2023. godine.
Znatne količine dima prešle su Atlantik početkom avgusta i stigle do zapadne Evrope, navodi Kopernikus.
Leto 2025. godine takođe je obeleženo epizodama prenosa saharske prašine koje je bilo neuobičajeno često i intenzivno, istovremeno iz Sredozemlja ka jugu Evrope i preko Atlantika ka američkom kontinentu.
I na kraju, toplotni talasi učinili su da se povećaju koncentracije ozona iznad regulisanih nivoa nad većim delom Evrope, čime se pogoršava kvalitet vazduha i prema tome ljudskog zdravlja.
