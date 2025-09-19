Slušaj vest

Ovog leta su ispuštanja ugljenika u atmosferu vezano za šumske požare najviša od kada su počela merenja pre 23 godine u Evropi, saopštio je evropski servis Kopernikus.

Posle letnjih meseci od juna do avgusta obeleženih intenzivnom aktivnošću šumskih požara u Evropi, posebno na Iberijskom polustrvu, totalne emisije ugljenika procenjene za Evropsku uniju i Veliku Britaniju su od kraja avgusta i sa još aktivnom sezonom požara najviše ikad registrovane od početka analiza servisa nadzora atmosfere Kopernikusa (CAMS), piše u saopštenju.

Od početka godine šumski požari u Evropi oslobodili su 12,9 megatona ugljenika.

Prethodni godišnji rekord bio je 11,4 megatona ugljenika 2003. kao i 2017.

Najviše na Iberijskom poluostrvu

Ti rekordni pokazatelji uglavnom su rezultat šumskih požara koji su zahvatili Iberijsko poluostvo sredinom avgusta.

"Ukupne emisije za region koje su bile niže od prosečnih do početka avgusta radikalno su promenjene samo u razmaku od jedne nedelje", saopštio je Kopernikus.

Samo emisije iz požara u Španiji i Portugalu predstavljaju oko tri četvrtine ukupnih emisija ugljenika u Evropi.

Šumski požari su ovog leta zahvatili i šume u Turskoj, Kipru i nekim balkanskim zemljama, zbog talasa vrućine i suše.

Naučnici se slažu oko vezivanja klimatskog zagrevanja izazvanog ljudskom aktivnošću sa sve intenzivnijim i češćim požarima vegetacije.

Od kraja jula Kopernikus saopštava da su nivoi emisije ugljenika vezani za požare u Grčkoj i Turskoj među najvišim u 23 godine od kad se vode merenja.

Velika Britanija je već zabeležila godišnji rekord emisija ugljenika, a godina još nije završena.

U Srbiji i Albaniji emisije ugljenika bile su ove godine druge najviše posle 2007. godine.

Požari u Kanadi i mega požari tokom leta nastavili su se do početka septembra izazivajući druge najviše godišnje emisije posle 2023. godine.

Znatne količine dima prešle su Atlantik početkom avgusta i stigle do zapadne Evrope, navodi Kopernikus.

Leto 2025. godine takođe je obeleženo epizodama prenosa saharske prašine koje je bilo neuobičajeno često i intenzivno, istovremeno iz Sredozemlja ka jugu Evrope i preko Atlantika ka američkom kontinentu.

I na kraju, toplotni talasi učinili su da se povećaju koncentracije ozona iznad regulisanih nivoa nad većim delom Evrope, čime se pogoršava kvalitet vazduha i prema tome ljudskog zdravlja.