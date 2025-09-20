Slušaj vest

Jedan kamiondžija je osuđen na 10 godina zatvora nakon što je izazvao nesreću u kojoj je poginuo otac dvoje dece. Tokom vožnje bio je zaokupljen gledanjem filmova za odrasle na telefonu, piše britanski list San.

Trenutak nepažnje sa fatalnim ishodom

Sud u Prestonu zaključio je da je vozač Nejl Plat (43) bio "ozbiljno zaokupljen" kada je 17. maja prošle godine udario u vozilo Denija Etčisona (46) na auto-putu M58 kod Skelmersdejla u Lankešajru u Engleskoj.

Etčisonov automobil "hjundai kona" gurnut je pod cisternu, a potom i eksplodirao.

Dug put pod ometanjem

Plat je tokom tročasovnog putovanja od Škotskedo Lankešajra stalno gledao sadržaje na svom telefonu - uključujući društvene mreže Iks, TikTok i jutjub.

Sudija Jan Ansvort izjavio je da je Platova "arogantna i sebična" vožnja bila "ogromna nesreća koja je bila neminovna da se dogodi".

Presuda i kazna

Plat je priznao krivicu za izazivanje smrti iz nehata. Osuđen je na 10 godina zatvora, od čega će odslužiti dve trećine u zatvoru, a posle izlaska biće mu izrečena zabrana vožnje u trajanju od sedam godina.

Poslednji trenuci žrtve

Denijeva žena Keri, s kojom ima dvoje dece, Elu (17) i Džeka (10), rekla je da je razgovarala s njim telefonom u trenutku nesreće, misleći da mu se baterija ispraznila kada je poziv prekinut.

- Njihov heroj je nestao - izjavila je pred sudom kroz suze.

Porodica u šoku i očaju

Majka pokojnog, Dženet Etčison, rekla je da je njen sin bio "stub porodice" i osoba koja je uvek pomagala drugima.

Brat Endru dodao je da je Deni bio "pun života" i da je tragedija još teža jer porodica nije mogla da održi sahranu nedeljama jer su čekali DNK identifikaciju tela.

"Lekcija za sve vozače"