Slušaj vest

Britanski premijer Kir Starmer trebalo bi danas popodne da objavi da Ujedinjeno Kraljevstvo priznaje palestinsku državu.

Odluka dolazi nakon što je Starmer u julu rekao da će njegova zemlja promeniti svoj stav u septembru, osim ako Izraelne ispuni uslove, uključujući dogovor o prekidu vatre u Gazii obavezu ka dugoročnom, održivom mirovnom sporazumu koji predviđa rešenje sa dve države.

Ovo predstavlja značajan zaokret u britanskoj spoljnoj politici, pošto su prethodne vlade tvrdile da priznanje treba da usledi kao deo mirovnog procesa i u trenutku kada ima najveći politički uticaj, piše BBC.

Kritike iz Izraela i od opozicije "nagrađuje teror". Potez je izazvao oštre kritike izraelske vlade, porodica talaca i pojedinih konzervativaca. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu ranije je rekao da takva odluka

Međutim, britanski ministri tvrde da postoji moralna odgovornost da se deluje i očuva nada u dugoročni mirovni sporazum.

1/11 Vidi galeriju Kir Starmer Foto: AP/Leon Neal, AP Henry Nicholls, AP Jaimi Joy

Pogoršanje situacije u Gazi

Vladini izvori tvrde da se situacija na terenu poslednjih nedelja drastično pogoršala. Naveli su slike gladi i nasilja u Gazi, koje je Starmer ranije opisao kao "nepodnošljive".

Najnovija izraelska kopnena operacija u gradu Gazi, koju je zvaničnik UN opisao kao "kataklizmičnu", primorala je stotine hiljada ljudi na bekstvo.

Optužbe UN za genocid

Ranije ove nedelje, istražna komisija Ujedinjenih nacija zaključila je da je Izrael počinio genocid nad Palestincima u Gazi, što je Izrael odbacio kao "iskrivljeno i lažno".

1/9 Vidi galeriju Benjamin Netanjahu Foto: EPA Menahem Kahana, AP Menahem Kahana, EPA Menahem Kahana Pool

Naselja na Zapadnoj obali - ključni faktor

Britanski ministri su kao važan razlog odluke naveli i nastavak širenja izraelskih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali, koja su nelegalna prema međunarodnom pravu.

Britanski ministar pravde Dejvid Lemi istakao je kontroverzni projekat naselja E1, za koji kritičari tvrde da bi uništio nadu za održivu palestinsku državu.

Reakcija palestinskih vlasti

Predsednik Palestinske uprave Mahmud Abaspozdravio je obećanje Londona kada je ranije ovog meseca posetio Starmera. Iz Dauning strita poručeno je da su se oba lidera saglasila da Hamasnema nikakvu ulogu u budućem upravljanju Palestinom.

1/23 Vidi galeriju Gaza Foto: Omar AL-QATTAA / AFP / Profimedia, Jehad Alshrafi/AP

Politička scena u Britaniji je podeljena po ovom pitanju

Liderka Konzervativne partije Kemi Badenoh rekla je da podržava rešenje sa dve države, ali je upozorila da bi priznanje sada bilo "nagrada za terorizam".

Porodice talaca u otvorenom pismu Starmeru apelovale su da odloži priznanje dok se preostali taoci ne vrate.

- Objava priznanja drastično je zakomplikovala napore da vratimo naše voljene - napisali su.

1/5 Vidi galeriju Izraelska vojska Foto: ALAA BADARNEH/EPA

Stav vlade i međunarodni kontekst

Izvori u vladi najavili su i dodatne sankcije Hamasu narednih nedelja. Tokom posete predsednika SAD Donalda Trampa, Starmer je ponovio da Hamas neće imati nikakvu ulogu u budućoj palestinskoj državi.

Nekoliko zemalja, među kojima su Portugal, Francuska, Kanada i Australija, najavilo je priznanje, dok su Španija, Irska i Norveška to učinile prošle godine.

Trenutno oko 75% članica UN priznaje Palestinu, iako ona nema međunarodno dogovorene granice, glavni grad niti vojsku zbog čega je priznanje pre svega simbolično.

1/20 Vidi galeriju London hapšenja Gaza Palestina Palestinci Foto: TOLGA AKMEN/EPA, Alberto Pezzali/AP

Istorijski kontekst i pritisci na Starmera

Priznanje palestinske države dugo je bila tema unutar Laburističke partije, a britanski premijer je bio pod sve većim pritiskom da zauzme oštriji stav prema Izraelu.

U julu je više od polovine laburističkih poslanika potpisalo pismo u kojem se traži hitno priznanje Palestine.

Glavni rabin Velike Britanije, Efraim Mirvis pozvao je vladu da pauzira odluku, upozorivši da priznanje nije uslovljeno ni demokratskim palestinskim vlastima, ni obavezom ka miru, pa čak ni oslobađanjem talaca.

1/8 Vidi galeriju Izraelska vojska Foto: ABIR SULTAN/EPA, Ohad Zwigenberg/AP

Gaza posle 7. oktobra 2023. godine

Izraelska vojna kampanja u Gazi pokrenuta je kao odgovor na napad Hamasa 7. oktobra 2023. godine, kada je ubijeno oko 1.200 ljudi, a 251 osoba uzeta za taoce.