DRAMA ZBOG UPADA RUSKIH AVIONA NA BALTIK! NATO upozorava, danas hitan sastanak! (FOTO)
Estonsko Ministarstvo spoljnih poslova objavilo je da će se na njegov zahtev danas održati vanredni sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (SB UN), zbog upada tri ruska aviona u estonski vazdušni prostor.
Tri ruska lovca Mig-31 ušla su u estonski vazdušni prostor iznad zaliva Finske i tu se zadržala 12 minuta, upozorili su u petak Estonija i NATO.
"Hitan sastanak Saveta bezbednosti UN biće održan 22. septembra kao odgovor na flagrantno kršenje estonskog vazdušnog prostora od strane Rusije u petak", saopštillo je danas estonsko Ministarstvo spoljnih poslova.
Prvi put se događa da Estonija, koja je pristupila UN pre 34 godine i koja je članica EU i NATO, a snažno podržava Ukrajinu, zvanično traži hitan sastanak Saveta bezbednosti, piše agencija Frans pres.
Estonski premijer objavio je u petak da će njegova zemlja zatražiti od NATO da aktivira član 4 Atlantskog ugovora koji predviđa konsulatacije između saveznika u slučaju pretnji jednom od članova Alijanse.
Estonski šef diplomatije Margus Cahkna ocenio je da to kršenje predstavlja deo šire šeme ponašanja Rusije, "čiji cij je da se testira odlučnost Evrope i NATO".
Pre deset dana dvadesetak ruskih dronova ušlo je u poljski vazdušni prostor, a ubrzo zatim jedan ruski borbeni dron ostao je u rumunskom vazdušnom prostoru jedan sat. ; "Takvo ponašanje zahteva međunarodni odgovor", saopštio je estonski šef diplomatije. ; On je dodao da ponašanje Rusije "nije u skladu sa odgovornostima jednog stalnog člana Saveta bezbednosti UN".
(Kurir.rs/Beta)