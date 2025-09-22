Slušaj vest

Čuvena nevesta ISIS-a Šamima Begumodbila je da odgovara na pitanja tokom kratkog razgovora u mračnom kampu Al-Hol u Siriji.

Najdžel Faražje nedavno izjavio da je postao "promišljeniji" kada je reč o tome da li bi Velika Britanija trebalo da dozvoli Begum da se vrati u Veliku Britaniju, nakon što je Trampova administracija sugerisala da će možda morati.

Kada su joj preneli ove komentare, Begum je odgovorila sa: "Bez komentara." Na pitanje da li bi američka intervencija mogla da otvori vrata za njen povratak u Britaniju, ponovila je isto.

Potom se okomila na novinara i besno napustila intervju, rekavši: "Ako imate nešto da mi kažete, recite, ali ja nemam šta da kažem."

1/3 Vidi galeriju Šamima Begum, nekadašnja "nevesta ISIS-a" i bivša britanska državljanka. Foto: Printscreen, Printscreen, SUB/PA, SUB/PA

Poreklo i gubitak državljanstva

Šamim Begum (26) rođena je i odrasla u Betnal Grinu u istočnom Londonu, pre nego što je 2015. otputovala u Siriju i pridružila se ISIS-u. Udala se za holandskog konvertita Jaga Ridajka, sa kojim je imala troje dece - sva su umrla u ranom dobu.

Ministar unutrašnjih poslova Sajid Džavid oduzeo joj je britansko državljanstvo 2019. godine, što je pokrenulo dug pravni i medijski proces kojim pokušava da ospori tu odluku, piše Dejli mejl.

Američki i evropski pritisak na Britaniju

Faraž je komentare o Begum dao nekoliko dana nakon što je blizak Trampov saradnik, Sebastijan Gorka, pozvao Britaniju da repatrira svoju najpoznatiju "nevestu džihada".

On je rekao da svaka država koja želi da se smatra "ozbiljnim saveznikom" SAD mora da učestvuje u međunarodnoj borbi protiv ekstremista, vraćajući svoje državljane iz severoistočne Sirije.

Mnoge evropske zemlje, poput Španije i Francuske, repatrirale su svoje državljane kako bi im sudili kod kuće, izražavajući zabrinutost zbog loših uslova u kampovima i tvrdeći da izostanak repatrijacije slabi globalnu borbu protiv terorizma.

Američko Ministarstvo pravde ocenilo je da je to "moralna obaveza".

Stav britanskih političara Na konferenciji Reformističke stranke u januaru, Faraž je rekao: "Veoma je teško misliti da bi trebalo da prihvatimo nazad ljude poput Begum. Instinktivno, to nikada nisam želeo. Ali sada sam promišljen. Ne smatram je ISIS ubicom u punom smislu.“

Konzervativna liderka Kemi Badenok istakla je da konzervativna vlada kojom bi ona rukovodila "nikada neće vratiti" Begum.

- Državljanstvo znači posvećenost zemlji i želju za uspehom domovine u kojoj živi. To nije međunarodni pasoš za kriminalni turizam - rekla je Badenok.

Bivši laburistički ministar spoljnih poslova Dejvid Lami izjavio je da Begum "neće biti vraćena u Veliku Britaniju", naglašavajući da je pravni proces završen i da ona više nije britanska državljanka.

Sudski sporovi i uslovi u kampovima

Prošle godine Apelacioni sud je odbio žalbu Begum na ukidanje državljanstva, iako su njeni advokati obećali da će "nastaviti borbu".

Jedna od njenih advokatica, Geret Pirs, izjavila je da se njenim "neograničenim i proizvoljnim zatočenjem" krši međunarodno pravo.

- Ona i druge žene i deca nisu u izbegličkom, već u zatvorenom kampu, što i sama Velika Britanija priznaje pred UN. To je protivzakonito, a izlaza nema - rekla je.

Dodala je da su se uslovi u kampu Al-Rodž, gde se Begum i dalje nalazi, dodatno pogoršali. Crveni krstopisao je kamp kao "jeziv" i "izuzetno nestabilan".

Sa druge strane, advokat Ministarstva unutrašnjih poslova Velike Britanije, Džejms Idi, tvrdi da Begum predstavlja pretnju nacionalnoj bezbednosti.