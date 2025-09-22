BAŠAR AL ASAD OTROVAN?! Arapski mediji tvrde: Hitno je prebačen u bolnicu u Moskvi i u kritičnom je stanju?
Bivši sirijski predsednik Bašar al-Asad, koji je napustio Damaskusred sukoba u zemlji, ponovo je predmet neproverenih izveštaja o njegovom zdravstvenom stanju. Navodno je otrovan u Moskvi, što je nepotvrđena informacija, piše list Jordan dejli.
Navodi Sirijske opservatorije za ljudska prava (SOHR)
Sirijska opservatorija za ljudska prava (SOHR) sa sedištem u Velikoj Britanijisaopštila je da je primila informacije da je Asad otrovan u Rusiji i prebačen u bolnicu i da je u kritičnom stanju, pozivajući Moskvu da izda zvaničnu izjavu.
Sličnih glasina bilo i ranije
Slične glasine pojavile su se pre osam meseci, uključujući izveštaj britanskog lista San koji je citirao bivšeg ruskog špijuna, ali su kasnije demantovane od strane platforme za proveru činjenica Takeed, koja nije našla potvrdu ni u ruskim državnim medijima ni u agencijama poput ruskog TASS-a.
Nove spekulacije o Asadovom zdravlju
Ova obnova spekulacija dolazi u trenutku kada se intenziviraju međunarodni pravni napori protiv Bašara i njegovog brata Maherazbog navodnih ratnih zločina, postavljajući pitanje da li ovakvi izveštaji predstavljaju pokušaj da se oslabi Asadova pozicija ili čak potpuno marginalizuje.
