Broj prijavljenih slučajeva kolereraste u sudanskom regionu Darfur, a u celom Sudanuod te bolesti umrlo je više od 3.000 ljudi tokom poslednjih 14 meseci građanskog rata, saopštila je danas Svetska zdravstvena organizacija (SZO).

Trenutna epidemija te bakterijske infekcije izazvane kontaminiranom hranom ili vodom proširila se na svih 18 saveznih država u ratom razorenoj zemlji nakon što je izbila u državi Kasala u julu prošle godine, saopštila je SZO.

Zamenica predstavnika SZO u Sudanu. Hala Hudari rekla je da je SZOpokrenula kampanju vakcinacije koja uključuje 406.000 ljudi u državi Severni Darfur, ali da broj slučajeva kolere u Darfuru nastavlja da raste alarmantnom brzinom, "tačnije, sa alarmantnom stopom smrtnosti".

Do nedelje je prijavljeno oko 12.739 slučajeva i 358 smrtnih slučajeva u više od polovine mesta u Darfuru, rekla je ona. Epidemija je stigla do države Darfur na zapadu Sudana u maju.

- Prijavljeni slučajevi u Darfuru nastavljaju da rastu usred ozbiljnih ograničenja pristupa koja ometaju potreban obim reagovanja - rekla je Hudari novinarima u Ženevi tokom onlajn razgovora iz Port Sudana.

Sukob sudanske vojskei paravojne grupe Snage za brzu podršku izbio je u aprilu 2023. godine u Kartumu, a zatim se proširio po celoj zemlji. U građanskom ratu je poginulo najmanje 40.000 ljudi, a raseljeno čak 12 miliona drugih, saopštili su zvaničnici UN.

Obe strane su optužene za činjenje zločina poput etničkog čišćenja, vansudskih ubistava i seksualnog nasilja nad civilima, uključujući decu. U međuvremenu, mnogi ljudi širom Sudana su dovedeni na ivicu gladi.