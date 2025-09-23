Slušaj vest

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ponovo je pokrenuo sukob sa gradonačelnikom Londona Sadikom Kanom na zasedanju Ujedinjenih nacija u utorak.

Govoreći pred Generalnom skupštinom UN, on je optužio Kana da je na pragu da u Londonu uvede "šerijatski zakon".

- Gledam London, gde imate užasnog gradonačelnika. Toliko se promenio grad. Sada žele da uvedu šerijatski zakon. To je zaista drugačija zemlja, a to ne možete da dozvolite - rekao je Tramp.

Dugogodišnji sukob

Odnos između američkog predsednika i gradonačelnika Londona već godinama je turbulentan, dodatno pogoršan Kanovim kritikama uoči Trampove druge državne posete Velikoj Britanijipočetkom meseca.

Tramp je tvrdio da je Kan želeo da bude u državnoj poseti, ali da je on "tražio da tamo ne bude".

- Iskreno, nisam o tome mnogo razmišljao. Ravnodušan sam prema predsedniku Trampu. Imam doslovno važnijih stvari o kojima treba da brinem - rekao je Kan.

Njihov sukob datira još iz 2015. godine, kada je Kan, tada laburistički političar, osudio Trampov predlog da se muslimanima zabrani ulazak u SAD.

Sukob se produbio nakon što je Tramp kritikovao Kanov odgovor na teroristički napad na Londonskom mostu, a 2018. kancelarija gradonačelnika dozvolila je da se u Londonu podigne ogromni balon sa Trampovim likom u obliku bebe tokom njegove posete Velikoj Britaniji.

Kritike na račun Evrope i migraciona politika

Na zasedanju UN Tramp je otišao i korak dalje, rekavši da je "čitav kontinent Evropa okupiran" i da države poput Velike Britanije ne uspevaju da se izbore sa ilegalnim migrantima.

- Evropa je u ozbiljnom problemu. Oni su okupirani od strane ilegalnih imigranata kao nikada ranije. I migracija i njihove samoubilačke energetske ideje dovešće do smrti Zapadne Evrope ako se nešto odmah ne preduzme. To je neodrživo - izjavio je Tramp.

Tramp koji sprovodi stroge mere protiv imigracije u SAD, optužio je i Ujedinjene nacije da su "neprihvatljive" jer, kako kaže, finansiraju napade na granice zapadne Evrope.